【楽天】台湾で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の参加メンバーを発表…荘司・藤井・辰己ら28名
楽天は31日、11月7日（金）〜9日（日）に台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の参加メンバーを発表した。
■ 参加メンバー（予定）
【投手（12名）】
19荘司康誠、26中込陽翔、40江原雅裕
41加治屋蓮、43宋家豪、47藤井聖
53坂井陽翔、54日當直喜、66今野龍太
67大内誠弥、130古賀康誠、197蕭齊
【捕手（5名）】
２太田光、44田中貴也、65堀内謙伍
70石原彪、022水上桂
【内野手（8名）】
０小深田大翔、60ワォーターズ璃海ジュミル
63入江大樹、68青野拓海、73小森航大郎
75陽柏翔、030平良竜哉、132岸本佑也
【外野手（3名）】
８辰己涼介、36吉納翼、78吉野創士
※参加メンバーは変更の可能性あり
■ 試合予定
・11/7（金）楽天イーグルス vs. KTウィズ（韓国）18:35試合開始（現地時間）／19:35試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場
・11/8（土）楽天イーグルス vs. 楽天モンキーズ（台湾）17:05試合開始（現地時間）／18:05試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場