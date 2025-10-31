東北楽天ゴールデンイーグルス (C)Kyodo News

　楽天は31日、11月7日（金）〜9日（日）に台湾・桃園市で開催される「2025桃園アジアプロ野球交流戦」の参加メンバーを発表した。

■ 参加メンバー（予定）

【投手（12名）】

19荘司康誠、26中込陽翔、40江原雅裕

41加治屋蓮、43宋家豪、47藤井聖

53坂井陽翔、54日當直喜、66今野龍太

67大内誠弥、130古賀康誠、197蕭齊

【捕手（5名）】

２太田光、44田中貴也、65堀内謙伍

70石原彪、022水上桂

【内野手（8名）】

０小深田大翔、60ワォーターズ璃海ジュミル

63入江大樹、68青野拓海、73小森航大郎

75陽柏翔、030平良竜哉、132岸本佑也

【外野手（3名）】

８辰己涼介、36吉納翼、78吉野創士　

※参加メンバーは変更の可能性あり

■ 試合予定

・11/7（金）楽天イーグルス vs. KTウィズ（韓国）18:35試合開始（現地時間）／19:35試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場

・11/8（土）楽天イーグルス vs. 楽天モンキーズ（台湾）17:05試合開始（現地時間）／18:05試合開始（日本時間）＠楽天桃園棒球場