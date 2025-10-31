広島テレビの宮脇靖知キャスターが、独自の視点で徹底取材し、お伝えする『ミヤワキのシテン』では、日々の暮らしに役立つ旬な情報をお伝えします。今回は、全国的に被害が相次ぐクマの生態や習性について、専門家に話を聞きました。



１０月２６日、広島市安佐南区の住宅で、住民がクマの痕跡を見つけました。翌２７日に安佐南区の職員とクマレンジャーが、クマの爪痕やフンを確認し、２８日にわなが設置されました。そして、２９日に、体長およそ１５０センチ、重さ６４キロのツキノワグマのオスの成獣が捕獲されました。

クマなどの動物の生態を研究している、広島フィールドミュージアム代表の金井塚務さんに、現場で話を聞きました。



■広島フィールドミュージアム代表 金井塚務さん

「ざっと見た限り、最近のクマの生息環境なんだなという感じなんですよ。ご覧のように、後ろがみんな人工林ですよね。これは、クマのエサを得る場所としては非常に不適な場所なんです。ただね、柿がいっぱいあったり、冬ごもりのために栄養を蓄えようとする時に、エサのある所に分散していくわけです。」

一方、クマが冬眠する時期でも、注意が必要だといいます。



■広島フィールドミュージアム代表 金井塚務さん

「基本的には、１２月初旬ぐらいに気温がグッと下がって越冬するというか、冬ごもりするんですけども、常にエサがある状況とか、エサが極端に少ない場合は、冬ごもりしないでクマがうろつく可能性があります。」

特に、警戒が必要な時間帯は。



■広島フィールドミュージアム代表 金井塚務さん

「早朝、夜明け前後、それから日没前後、これはもう避けなきゃいけない。夜中もクマはうろうろしますから。（人は）昼間の明るい時期に集団で行動するというのが、一番安全ではあるでしょうね。確率的にはね。」

金井塚さんは、クマの習性が変化している可能性を指摘します。



■広島フィールドミュージアム代表 金井塚務さん

「私たちが山でクマを探しに行って、クマとであっても、ほとんどの場合、クマがスッと行ってしまうんですね。クマの方から避ける。だけれども、人里に出てくるクマはそうでない可能性があるので、人間がいると、例えばエサにありつけるかと思って近寄ってきたり、奪おうとしたりするクマも出てきていますから、クマとであうかもしれないという心構えを常に持っているということは一つ、心構えとしては大事ですけどね。」

現場で注目したのは、クマが出てきた山と民家との距離です。家の周りには、植えた柿の木などエサとなるものがあるため、それを食べて生活するようになると言います。そこで生活ができるとわかれば、今まで以上に民家のある場所へ出没したり、その場所自体を、生息地にしてしまう可能性もあり、出くわすきっかけも多くなるそうです。

金井塚さんは、クマが「民家の周りには食べ物がある」と認識し、柿や栗などの木の実だけでなく、倉庫のコメなどもエサにして生活できることがわかると、山で冬眠することなく、一年中エサを求めて民家の近くで生活する可能性を注意点として挙げています。対策としては、長期的には、人里に降りてこないように、山の中にクマのエサを育む自然環境の保全をすること、短期的には、早朝や夜間などクマが出る時間帯の外出を控えることだと言います。引き続き、警戒が必要です。



