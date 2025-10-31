ETF売買動向＝31日大引け、全銘柄の合計売買代金5493億円 ETF売買動向＝31日大引け、全銘柄の合計売買代金5493億円

31日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比3.0％減の5493億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.5％増の4535億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ プライム １５０ <2017> 、上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ <1586> など94銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.79％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.58％高、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> が5.02％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が4.36％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.07％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.55％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1085円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3164億7400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2271億5700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が342億1600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が261億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が191億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が165億4900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が151億2600万円の売買代金となった。



株探ニュース

