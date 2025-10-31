俳優の山田裕貴（35）が31日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。下積み時代のバイト生活について語った。

この日は俳優の佐藤二朗とそろって登場。芸能界入りのきっかけを問われると、「普通に高校を卒業して大学で学んでいる自分の姿が想像すると違和感があって。やりたいことをやりたいなと思って探し始めて」と回顧。

最初はお笑い芸人や歌手になりたいとも思ったというが「僕特別面白いわけでもないし、特別歌がうまいわけでもないから、あっ、俳優さんだったら人の心があればできると」「俳優さんになろうと思って、高校を卒業して上京してワタナベエンターテイメントカレッジっていうお芝居の学校に入ったっていう感じです」と明かした。

消去法だったと言われると「そうです」とうなずき、「本当はもうお笑い芸人さんになりたかったんですよ。M-1とかももう第1回大会から、VHSの時代の録画で見てたりとか。それこそお二人は出られてますから」とMCの「ハライチ」を尊敬のまなざしで見つめた。

面白くないのを逆手に取るお笑い芸人もいると言われても「僕は本当にそういう人たちよりも面白くなかったから」と淡々。面白いと言われても「いやいや、それは皆さんのお力のお陰なんで」と謙虚に語った。

下積み時代はあったのかと問われると「もちろんもっと長い人はいらっしゃると思うんですけれども、まあ本当にバイトしてとか、舞台のセット組み立ててとかもやってました」と山田。

番組では山田が経験したアルバイトとして「居酒屋の店員」「舞台セット組み立て」「ドアマン」「チケットもぎり」などと紹介した。

舞台セット組み立ては大道具さんの仕事かと問われると「（大道具さん）の、お手伝いみたいな感じです」と回答。

大変だった仕事については「居酒屋の店員さんが大変だったかも」と言い、「あんまり決まったことするのが苦手で…。もっとオリジナリティーあふれてていいのにと思っちゃうタイプだから、なんでこの味を作ってるんだろうって思い始めちゃう」などと語った。

同じ酒を作り続けることになると「もっとこれとこれ混ぜてみたいみたいな…」と思ってきてしまうとも話し、スタジオが驚くと「そういうことはやったことないけど、そういう思いになっちゃう」「同じ作業が苦手だったんです」と苦笑いした。