メディアミックス作品「ラブライブ！スーパースター!!」内のユニット、Liella!の3期生で、鬼塚冬毬役で知られる声優坂倉花が31日、X（旧ツイッター）を更新。所属事務所を退社したことを報告した。

所属事務所StarRiseは同日、公式サイトで「この度、坂倉花が2025年10月31日をもちまして、弊社の所属を離れることになりましたのでご報告させていただきます」と伝え、「沢山のご支援、ご声援をくださいました皆様には、心より感謝を申し上げます。今後とも坂倉花への変わらぬお引き立てのほど、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

坂倉も自身のXで「10月31日をもちまして、私 坂倉花はStarRiseを円満退社いたします」と報告。「何もかも未経験で、芸能活動について右も左も分からなかった私に、約2年半にわたりさまざまな経験と学びの機会をくださいました。支えてくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづり、「今後も目標に向かって精進してまいりますので、変わらぬご声援のほど何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

坂倉をめぐっては今年6月、次世代クレジットカードをうたう「Nudge（ナッジ）」から「公式クレジットカード」が発行されたが、カードの利用額の一部が坂倉の活動資金として還元される仕組みについて一部で批判や疑問の声があがり、提供開始からわずか2日で終了。

坂倉のファンクラブサイトが「今回、『坂倉花公式クレジットカード』に関しまして、一部で本来の意図と異なる形で受け取られる状況が見受けられたことから、誠に勝手ながらクレジットカードの申し込み受付ならびにクラブ運営を終了させていただく運びとなりました」と報告し、謝罪していた。