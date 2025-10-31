31日放送のカンテレ発フジ系の「旬感LIVE とれたてっ！」は、学歴詐称問題で揺れる静岡県伊東市の田久保真紀市長の続報を伝えた。

この日、市議会で2度目の不信任案が可決され、田久保市長の失職が決まった。次に行われる市長選について田久保市長は「支援してくれる人たちと話し合って（出馬するかどうかを）決めたい」と明言を避けた。一方で「短い期間だったが（市長として）いい仕事ができたと思う。市の職員のサポートはありがたく思います」と振り返った。

番組コメンテーターの小籔千豊（52）は「失職が決まったことについて言うことはありません。ただ、学歴詐称問題ばかりが目立ちましたが、市長がこれまでに何を訴え、何をしてきたのか、そこをもっと報道してほしかった。議会も、学歴問題以外で市長のどんな政策に反対していたのか、そこを知りたい」と疑問を呈した。

元MBSアナウンサーの豊崎由里絵（37）は「1度目の不信任案で（市長が）辞めていれば、こんなに時間はかからなかったはず。市民は政策に期待して市長に投票したはずで、このあと市長と議会の関係が繰り返されるのでは、と思うと不安です」と語った。