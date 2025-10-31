プロボクシングＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が、１２月２７日に愛知県国際展示場で指名挑戦者の同級１位フェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝との初防衛戦に臨むことが３１日、発表された。興行をプロモートする元世界３階級制覇王者・亀田興毅ファウンダー（３８）が、当初海外メディアで報じられた低額ファイトマネー騒動について説明した。

アルバラード戦は９月に興行権の入札が行われ、アルバラードと契約するＭＰプロモーションが３万ドル（約４５０万円）で落札。海外メディアは当初、この試合が１１月にメキシコで開催され、王者・矢吹のファイトマネーが１万９５００ドル（約２９３万円）、アルバラードが１万５００ドル（約１５８万円）になると報道。異例の低額ファイトマネーが、ネット上でも話題となっていた。

最終的には「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が興行権を買い取り、日本での１２月開催が実現。亀田ファウンダーは「ファイトマネーは出ている金額と全然違いますよ。ケタが違います。矢吹君に対してもＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨの世界戦の基準で当然出していますから。アルバラードも（海外報道より）もっと高い」と明かした。