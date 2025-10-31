元プロテニス選手でタレントの松岡修造、元プロテニス選手の伊達公子氏が３１日、都内で行われた「ＡＯ Ｊａｐａｎ Ｌａｕｎｃｈ」のオープニングイベントに登場した。

来年１月に開幕する世界四大大会（グランドスラム）の一つ「全豪オープンテニス」。その熱気を一足早く体験できるイベントとなっている。

松岡は「オーストラリアオープンをたくさんの人に見てもらいたいという中での（イベント）開催だと思う」と熱弁。報道陣に「ぜひともオーストラリアオープンのすごさを伝えて欲しい！」と呼びかけた。

現在、日本テニス協会・強化育成本部の副本部長を務めており、若手に大きな期待を寄せる。「僕は、園部（八奏）さんはグランドスラムを優勝できると思っている。あのパワーで左だし」と話すと、伊達氏も「（可能性は）十分あると思いますよ。ツアーの中である程度、定着できるところにいかないと、精神的にもしんどくなると思うので、いかに早く、くぐり抜けるか」と全豪オープンジュニア覇者に大きな期待を寄せた。

豪メルボルンで開催される全豪オープンは、別名「ハッピースラム」と呼ばれている。松岡は「初めてグランドスラム出場できたのがオーストラリアオープンで、こんなにうれしいことはないですし、僕はプロフェッショナルイーターです。ベルボルンが一番おいしい。あと、全豪オープンは駅から（会場に）行くまでいろんなイベントをやっていて。テニス会場に行くのがハッピーなことというのを気づかせてくれた」と自身にとってもハッピーな大会だと明かした。