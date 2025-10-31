◆国内女子プロゴルフツアー 樋口久子・三菱電機レディス 第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、３ボギーの２オーバー７４と崩し、７３位と出遅れた。

出だし１番で１メートル弱のバーディーパットを決めきれず、２番はグリーン奥からのアプローチを寄せ切れずにボギーをたたいた。４番パー３は第１打をバンカーに打ち込んでスコアを落としたが、７番で６メートルを沈めて初バーディーを奪った。１オーバーの６３位で前半を終えた。

後半はバーディーを奪えず、１７番までパーを重ねる展開。最終１８番は第３打がグリーンに届かず、約１・５メートルのパーパットを入れられずにボギーで終えた。

渋野は「なかなか毎年難しいなとこのコースは思いますし、今日も“してやられたな”という感じだった。すごくショックですけど、明日頑張ります。楽しむにはなかなか結果がついてこないと難しいなと思ったので、頑張ります」と唇をかんだ。

渋野は３週前から国内ツアーに参戦し、予選落ち、４０位、４７位と上位に食い込めない状況が続く。主戦場とする米ツアーの年間ランクは１０４位。来季の出場権を確保できる１００位以内へ正念場を迎えており、国内４連戦のラストとなる今大会で復調を目指す。