テクニカルポイント　ユーロポンド、保ち合い上放れる

0.8828 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8796 現値

0.8796 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8744 一目均衡表・転換線

0.8740 10日移動平均

0.8737 一目均衡表・基準線

0.8715 21日移動平均

0.8689 一目均衡表・雲（上限）

0.8683 一目均衡表・雲（下限）

0.8664 100日移動平均

0.8653 エンベロープ1%下限（10日間）

0.8634 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8541 200日移動平均



ユーロポンドは、０．８７を挟んだ保ち合いから上放れている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は５０付近での揉み合いから現在は６９．７へと水準を上げている。かなり強い買いバイアスを示している。７０超が買われ過ぎ領域となることから、そろそろ短期的な調整売りのリスクも出てきている状況。０．８８００の心理的水準での取引が定着するのかどうかが、週末にかけてのポイントとなろう。

