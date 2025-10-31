テクニカルポイント　ユーロポンド、保ち合い上放れる

0.8828　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8796　現値
0.8796　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8744　一目均衡表・転換線
0.8740　10日移動平均
0.8737　一目均衡表・基準線
0.8715　21日移動平均
0.8689　一目均衡表・雲（上限）
0.8683　一目均衡表・雲（下限）
0.8664　100日移動平均
0.8653　エンベロープ1%下限（10日間）
0.8634　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8541　200日移動平均

　ユーロポンドは、０．８７を挟んだ保ち合いから上放れている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は５０付近での揉み合いから現在は６９．７へと水準を上げている。かなり強い買いバイアスを示している。７０超が買われ過ぎ領域となることから、そろそろ短期的な調整売りのリスクも出てきている状況。０．８８００の心理的水準での取引が定着するのかどうかが、週末にかけてのポイントとなろう。