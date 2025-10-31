佐藤二朗、1日で辞めた企業名明かす 神田愛花が驚き「すごい」
俳優の佐藤二朗（56）が、10月31日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。一般企業に就職が決まっていたエピソードを明かした。
【貴重写真あり】当時26歳！ネクタイをした“サラリーマン時代”の佐藤二朗 ※写真左
番組から「会社員の経験が役立っていることあるっぽい」と聞かれ「マル」の札を挙げ、「自分ではあんまり意識の中にはないんだけど、たとえば僕らって、刑事とか医者とか教師の役が多い。ネクタイを締めるのはね、早い。それぐらい」と話した。
さらに番組は、佐藤のサラリーマン時代について、22歳でリクルートに入社するも1日で退社。さらに26歳のころ、広告代理店に再就職するも約2年で退社、と紹介。MCの神田愛花（45）が思わず「すごい、リクルート入ってる！」と驚き、ハライチ・岩井勇気（39）は「リクルートを1日で辞めるって一番よくないよね」と盛り上げた。
佐藤は「役者になりたいけど無理だろうからって、当時新卒絶対の時代で…」と振り返り。入社式を東京・日本武道館で盛大に行い、さらに上司を紹介されて、「分かり切ってたことだけど『俺、本当に役者諦めるのか』」と感じたという。
さらに二次会に参加していると、ふと気付いたら雨が降る中外に出ていて「独身寮に荷物を置きっぱにして、深夜の鈍行で田舎帰っちゃったの」と説明。「ほんとむちゃくちゃ」と振り返り、リクルートで当時30年務めていた担当者から「30年の歴史の中で、入社日と退社日が同じ日になったのは君が初めて」と言われたことも明かした。
