『酒のツマミになる話』　打ち切り報道でトバッチリの“女性ゲスト”に「かわいそう」同情の声…フジの“ドタキャン”に募る不信

10月30日、お笑いコンビ「千鳥」の大悟がMCを務めるバラエティ番組『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）が年内で終了すると報じられ、世間に動揺を与えている。ファンからは悲鳴が聞こえてくるが、突然の打ち切りに翻弄されているのは出演者も同じようだ──。

2021年に「ダウンタウン」の松本人志がMCを務める『人志松本の酒のツマミになる話』としてスタートしたが、松本の活動休止を受け、2024年2月から大悟にバトンタッチして現在の番組名となった。新体制を確立しつつあったが、打ち切り報道前には“予兆”もあった。

「10月24日にハロウィーンのコスプレをする企画を放送予定で、番組の予告では、松丸亮吾さんや中島知子さん、コスプレイヤーのえなこさんらの出演が告知されていました。大悟さんは金髪のウィッグに白いTシャツの“松本人志コスプレ”を披露していましたが、放送当日に急きょ番組内容を変更することが発表されたのです。

複数のスポーツ紙によれば、大悟さんはコスプレ企画を見送ったフジテレビの対応に不満を持っているようです。10月28日の収録を最後に、撮りだめ分も含めて12月いっぱいで終了する見込みだそうです」（芸能記者）

ハロウィーン企画の見送りが判明後、コスプレイヤーのえなこへの同情がXで広がった。

《このままではえなこ本人がかわいそうです》

《フジテレビはえなこファンに謝れ…》

《えなこりん、見たかったな・・お蔵入りなのかな？》

報道によると、放送前日までコスプレ企画を予定していたものの、フジテレビの幹部やコンプライアンス部門に問題視されて差し替えになり、収録分はお蔵入りになったようだ。

「予告でえなこさんの出演が告知されるとSNSも盛りあがっていたので、この結果に納得いかないのは当然です。もちろん、えなこさんをはじめほかのゲスト出演者にも落ち度はないので、とんだトバッチリといえます」（前出・芸能記者）

2024年10月にも、ハロウィーンに合わせてコスプレ企画が放送されている。

「前回のコスプレ企画でも、大悟さんは松本さんに扮した衣装で登場し、通常どおり放送されました。なぜ今回は“ドタキャン”したのか。詳しい説明がない限り、不信感はぬぐえないでしょう」（同前）

年に一度の仮装企画が思わぬ波紋を呼んでしまった。