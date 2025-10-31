中沢元紀、『めざまし』エンタメプレゼンターの役目終え出演者らと記念ショット「綺麗な字」「さまざまな元紀さんの姿を見れて嬉しかったです」
俳優の中沢元紀（25）が29日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金 前5：25）の10月マンスリーエンタメプレゼンターの出演が無事に終了したことを報告し、自身の手書きの“書道”作品を手に出演者らとの記念写真を公開した。
【写真】自身の“書道”を手に『めざまし』出演者らとスタジオで記念撮影の中沢元紀
中沢は「『めざましテレビ』10月エンタメプレゼンターとして最後の出演でした。1ヶ月間ありがとうございました！皆さんの笑顔にパワーをいただき、頑張ることができました めざましファミリーの一員として、少しでも明るい朝をお届けできていたら嬉しいです！」とつづり、「笑顔」と書かれた自身の書道作品を手に番組出演者らの集合写真や、スタジオでのソロショットをアップ。「#夜明け前の初書道」「#サプライズメッセージ嬉しかった〜」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「綺麗な字 あなたの笑顔は本当にサイコーよぉ」「1ヶ月お疲れ様でした 週イチの楽しみな時間でした これから始まる舞台、身体に気をつけて頑張ってください」「元紀くんのおかげで朝から爽やかな気持ちで過ごせていました！ありがとう」「書道もめちゃ達筆 私も5段やけど全然綺麗さが違う」「元紀くん、早朝生放送お疲れ様でした しかも最終日はいつも以上に早く行かれて、夜明け前の書道とは！すごすぎます」「1ヶ月間お疲れ様でした さまざまな元紀さんの姿を見れて嬉しかったです」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】自身の“書道”を手に『めざまし』出演者らとスタジオで記念撮影の中沢元紀
中沢は「『めざましテレビ』10月エンタメプレゼンターとして最後の出演でした。1ヶ月間ありがとうございました！皆さんの笑顔にパワーをいただき、頑張ることができました めざましファミリーの一員として、少しでも明るい朝をお届けできていたら嬉しいです！」とつづり、「笑顔」と書かれた自身の書道作品を手に番組出演者らの集合写真や、スタジオでのソロショットをアップ。「#夜明け前の初書道」「#サプライズメッセージ嬉しかった〜」などのハッシュタグも添えた。