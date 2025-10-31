木村拓哉がアンバサダーを務めるゴルフアパレルブランド「MARK & LONA（マーク＆ロナ）」の公式SNSにて、木村が新作を纏った第7弾のビジュアルが公開された。

■木村拓哉×マーク＆ロナ2025年AWコレクション第7弾

マーク＆ロナは、木村が同ブランドの2025年秋冬コレクションを纏ったビジュアルを7月から公開中。第7弾として公開された“防寒コーディネート”では、ネイビーのダウンジャケットを羽織り、頭蓋骨の下で交差する骨がゴルフクラブにデザインされたスカルマークがポイントのネックウォーマをつけている。ボリュームのあるエコファーがエレガントさをプラス。トップスとパンツは、スカルマークとブランドロゴを幾何学的に落とし込んだジャカード素材のセットアップで着こなし、モードな雰囲気を演出した。

木村はキャップを脱いだように手で持ち、髪を直すようなナチュラルなポージングをキメている。

なお木村は先日自身のInstagramで「今日はマーク＆ロナの撮影を。スタッフの皆さんお疲れ様でした！ありがとうございましたぁ～！」というキャプションと共に1枚のオフショットを公開。サンバイザーに白のハーフパンツ姿で大きなボストンバッグを持ったコーディネートを披露している。

