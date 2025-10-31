俳優の堺正章（79）が31日に都内で、竹野内豊主演映画 「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」（監督エリック・クー）全国拡大公開初日記念舞台あいさつに出席。酒好きのエリック・クー監督にプレゼントを渡す理由を明かした。

待ちに待った公開を迎え「やっと実現にこぎつけて、こんなにたくさんのお客様に囲まれてスタートを切ることができる。大変嬉しいことでございます」と笑顔。「去年の1月、2月、3月ぐらいに撮りました。丸約2年経っておりますので、映像ではちょっと若い頃の私を見ていただきたい」といい、笑いを誘った。

酒好きの監督が来日するたびに、お気に入りのスコッチをプレゼント。希少価値が高い銘柄のようで「あまり皆さんに知られてないスコッチなんですが監督はこれがすごく好き。なぜプレゼントをしたかというと、少しでも僕のカットが多くなればいいということでやったんですけれども」と下心をのぞかせた。

ただ、出演シーンは増えていなかったようで「大して効果はなかったようですが…」と本音。「撮影は、縛られない自由があったがそれが1番危険なので、自分で自制をしながらこれが1番いいんじゃないかというような気持ちで話をしたり、演技をしたりを心がけていた」という。

「監督の映画に対する思いがすごく伝わってきたので、素敵な作品に仕上がってもらいたいなという気持ちでできたのはエリックのおかげという風に思ってます」とほほえんだ。