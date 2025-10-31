『呪術廻戦』が「Tarzan」とコラボ！ 鍛え上げられた身体を温泉で癒やす虎杖悠仁＆東堂葵が増刊表紙に
11月6日発売のフィットネス総合誌「Tarzan」914号増刊（マガジンハウス）のスペシャルエディション表紙にて、アニメ『呪術廻戦』とのコラボが実現。温泉でリラックスする虎杖悠仁と東堂葵が描き下ろされた。
【動画】『呪術廻戦』「死滅回游」新カットを使用したCM映像公開 禪院直哉のキャラビジュ解禁
同号では「科学的に正しい温泉」特集をおくる。
日本人が愛してやまない温泉の特集号で、“これまで見たことがない表紙を作りたい”というTarzan編集部からの熱烈なオファーで今回、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の公開を直前に控えた『呪術廻戦』との描き下ろし表紙が、スペシャルエディション（増刊号）として実現。
虎杖と東堂は互いにその強さを認め合い、親友・ブラザーと言える濃密な関係性。バトルシーンが魅力の『呪術廻戦』シリーズだが、コラボ表紙ではあえて2人が戦いの合間に温泉で疲れを癒やしているシーンをイメージ。この描き下ろしは、今回のコラボ表紙のためにオリジナルで描かれたもの。2人が温泉でリラックスする様子と、鍛え上げられた肉体が見どころだ。
コラボ表紙を記念した中面企画では、2人を演じる声優のスペシャルグラビア＆対談が実現。虎杖役の榎木淳弥と東堂役の木村昴が、作品にかける熱い思いや、今回の劇場版の見どころ、そして来年からスタートするテレビアニメ第3期に向けた展望を語ってくれた。撮影では“コラボ表紙と同じポーズを”という編集部からのリクエストで、2人がモニターを細かく確認しながら“実写版”に挑戦するシーンも。虎杖と東堂の関係性がそのまま表れたような、オリジナリティあふれるグラビアが完成した。
対談終盤には、特集テーマである温泉にちなんだ2人の妄想トークも展開された。「露天風呂やスーパー銭湯が好き」という榎木に、木村は「海の磯のところに湧いている温泉とか、そういうワイルドな露天風呂で、雄大な自然を一緒に楽しみたいな」と提案。さらに海外の温泉に行くプランや健康トークにも話が広がり、役柄同様に“ブラザー”のような空気感での貴重な対談となった。
「科学的に正しい温泉」特集では、「温泉はカラダによさそう」「温泉は健康にいい」は本当なのか、そもそも温泉に科学的根拠は存在するのか、温泉は気持ちがリフレッシュするだけなのか、泉質の効能や温熱効果と、人間の免疫や代謝などに明確な相関関係はあるのか…など、温泉を長年研究している専門家＆研究家への取材を通して、温泉の健康効果やメリットを掘り下げていく。
温泉の脱衣所に掲げられている「温泉分析書」の読み解き方から、環境省によって定められた10種類の泉質の違いを分かりやすく解説するページ、インバウンド客にも日本の温泉文化を説明できるように、正しい入浴法を微に入り細を穿って紹介するページも。湯けむり大国・九州の多様な温泉文化も、現地取材をもとに構成している。
センター綴じ込み企画は、「日本全国10泉質別の41温泉地ガイド」。さらには俳優の由美かおる、観月ありさ、漫画家・ヤマザキマリをはじめとする温泉ラバーな22人に聞いた、至極の温泉スポット37ヵ所も紹介。
第2特集は、温泉同様にエビデンスの気になる「サウナ」をフィーチャー。こちらもしっかりとカラダにいい理由があった。F1ドライバーの角田裕毅選手も登場、サウナへの想いをインタビュー。温泉とサウナの正しい知識を得て、カラダもココロもしっかり温まる一冊となっている。
「Tarzan」914号・通常版と増刊号は表紙と目次ページのみが異なり、その他の内容は同一。
『呪術廻戦』虎杖悠仁＆東堂葵が表紙を飾る「Tarzan」914号増刊は、マガジンハウスより11月6日発売。定価930円。
【動画】『呪術廻戦』「死滅回游」新カットを使用したCM映像公開 禪院直哉のキャラビジュ解禁
同号では「科学的に正しい温泉」特集をおくる。
日本人が愛してやまない温泉の特集号で、“これまで見たことがない表紙を作りたい”というTarzan編集部からの熱烈なオファーで今回、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の公開を直前に控えた『呪術廻戦』との描き下ろし表紙が、スペシャルエディション（増刊号）として実現。
コラボ表紙を記念した中面企画では、2人を演じる声優のスペシャルグラビア＆対談が実現。虎杖役の榎木淳弥と東堂役の木村昴が、作品にかける熱い思いや、今回の劇場版の見どころ、そして来年からスタートするテレビアニメ第3期に向けた展望を語ってくれた。撮影では“コラボ表紙と同じポーズを”という編集部からのリクエストで、2人がモニターを細かく確認しながら“実写版”に挑戦するシーンも。虎杖と東堂の関係性がそのまま表れたような、オリジナリティあふれるグラビアが完成した。
対談終盤には、特集テーマである温泉にちなんだ2人の妄想トークも展開された。「露天風呂やスーパー銭湯が好き」という榎木に、木村は「海の磯のところに湧いている温泉とか、そういうワイルドな露天風呂で、雄大な自然を一緒に楽しみたいな」と提案。さらに海外の温泉に行くプランや健康トークにも話が広がり、役柄同様に“ブラザー”のような空気感での貴重な対談となった。
「科学的に正しい温泉」特集では、「温泉はカラダによさそう」「温泉は健康にいい」は本当なのか、そもそも温泉に科学的根拠は存在するのか、温泉は気持ちがリフレッシュするだけなのか、泉質の効能や温熱効果と、人間の免疫や代謝などに明確な相関関係はあるのか…など、温泉を長年研究している専門家＆研究家への取材を通して、温泉の健康効果やメリットを掘り下げていく。
温泉の脱衣所に掲げられている「温泉分析書」の読み解き方から、環境省によって定められた10種類の泉質の違いを分かりやすく解説するページ、インバウンド客にも日本の温泉文化を説明できるように、正しい入浴法を微に入り細を穿って紹介するページも。湯けむり大国・九州の多様な温泉文化も、現地取材をもとに構成している。
センター綴じ込み企画は、「日本全国10泉質別の41温泉地ガイド」。さらには俳優の由美かおる、観月ありさ、漫画家・ヤマザキマリをはじめとする温泉ラバーな22人に聞いた、至極の温泉スポット37ヵ所も紹介。
第2特集は、温泉同様にエビデンスの気になる「サウナ」をフィーチャー。こちらもしっかりとカラダにいい理由があった。F1ドライバーの角田裕毅選手も登場、サウナへの想いをインタビュー。温泉とサウナの正しい知識を得て、カラダもココロもしっかり温まる一冊となっている。
「Tarzan」914号・通常版と増刊号は表紙と目次ページのみが異なり、その他の内容は同一。
『呪術廻戦』虎杖悠仁＆東堂葵が表紙を飾る「Tarzan」914号増刊は、マガジンハウスより11月6日発売。定価930円。