巨人は31日、11月1日付の球団人事を発表した。

編成本部にCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）の役職を新設し、吉村禎章執行役員編成本部長国際担当兼国際部長が、執行役員CBOチーム運営担当に就任。水野雄仁編成本部長代理スカウト担当が編成本部長スカウト・国際担当に就任した。

吉村CBOは、チームの強化に不可欠な世代交代を図るため、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化など、編成本部のチーム運営部門のトップとして、現場のコーチングスタッフと共に、選手の育成・養成の総責任者となった。編成本部長の後任となった水野氏には、国際部門（外国人スカウト）も合わせたチーム編成のトップとして、アマスカウト、プロスカウト（トレード＋FA）、外国人選手獲得の権限を一本化した。

球団は「チーム編成部門の責任と権限を集約することで、スピーディーな意思決定と、より機動的で積極的なチーム編成を図るのが目的」とした。

また、同日付で三澤興一3軍投手チーフコーチが国際部長に就任し、高木康成編成副本部長プロ担当がファーム統括兼編成担当となることも発表された。