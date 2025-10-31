フジテレビは31日、同局系バラエティー「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）について、公式サイトに書面を掲載し、番組の終了を正式に発表した。

同番組では、24日放送回の内容変更をめぐり、放送前日までは予告通り「ハロウィーン特別回」を予定していたが、千鳥の大悟の松本人志のコスプレ姿がフジ幹部やコンプライアンス部門に問題視されて差し替えになり、当該収録分はお蔵入りとなった。

同番組は24年2月までは松人志松本の酒のツマミになる話」として放送。松本が24年1月から活動休止し、大悟が継ぐ形でMCに就任。大悟は松本の復帰場所を残す意気込みで番組を盛り上げていたといい、昨年の同様企画でも松本のコスプレ姿で出演していた。

その後、番組の年内終了が明らかになっていた。

以下発表全文

◇ ◇ ◇

「酒のツマミになる話」

終了のお知らせ

平素よりフジテレビをご視聴いただき、誠にありがとうございます。

10月24日放送予定だった「酒のツマミになる話」において、再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました。

その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました。

放送を楽しみにしてくださっていた視聴者の皆様、ならびに、千鳥のお二人をはじめ出演者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しんでくださっている視聴者の皆様や、番組にご協力いただいている皆様に、心よりお詫び申し上げます。

千鳥のお二人に感謝を申し上げると共に、視聴者の皆様には最終回まで放送をご覧いただければ幸いです。