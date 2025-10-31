マーベル最新作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』ディズニープラスで独占配信

「アベンジャーズ」シリーズをはじめ、エンターテインメント史を塗り替える超大作を次々と贈り出し、世界中に感動と興奮を届け続けてきたマーベル・スタジオ。そんなマーベル・スタジオが初めて描く伝説のヒーローチーム“ファンタスティック４”のデビュー作、『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が、ついに11月5日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信を開始することが決定した。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に予習は必要？見る前に知っておきたいこと 本日7月25日（金）より日米同時公開となるマーベル・スタジオ … 『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』に予習は必要？見る前に知っておきたいこと

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』概要＆あらすじ

7月25日（金）に日米同時公開となった本作は、世界でのオープニング興収は2億1800万ドル（約322億6400万円）という記録的な大ヒットスタートを記録。さらに、“MCU”（マーベル・シネマティック・ユニバース）作品の37作連続全米初登場No.1という驚異的な記録を更新。全米映画批評サイトRottenTomatoesの批評家レビュー（Tomatomater）ではフレッシュ88％、一般観客レビュー（Popcornmater）では92％という高い評価を獲得。また映画鑑賞者の満足度を図るCinemaScore®ではA-という高評価をするなど、世界中で絶賛の声が広がっている。

本作で描かれたのは、異なる力と個性を持ち、揺るぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のヒーローチーム“ファンタスティック４”の活躍。チームを率いるのは、天才科学者 リード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティック。身体がゴムのように伸縮自在となる能力と、卓越した知性と発明の才能を持つチームのリーダー的な存在。

彼を支えるのは、パートナーであり、チームの精神的支柱であるスー・ストーム／インビジブル・ウーマン。身体を透明化する能力の持ち主で、メンバーを支えるしっかり者。スーの弟で、全身を炎に包み、高速で空を飛ぶ若く陽気なチームのムードメーカー ジョニー・ストーム／ヒューマン・トーチ、そして、リードの親友で、岩のような強固な身体を持ち、たぐいまれなる怪力の持ち主ベン・グリム／ザ・シング。ニューヨークのバクスター・ビルを拠点に、時には“家族”、時にはヒーローチーム“ファンタスティック４”として活躍する彼らの前に、惑星を食い尽くす規格外の敵”宇宙神ギャラクタス”の脅威が地球に迫る！ 滅亡へのカウントダウンが進む中、一人の人間としての葛藤を抱えながらも、彼らはヒーローとして立ち向かう。

映画館で鑑賞した観客からは熱い反響が続出。「最近のMCU作品の中でも上位に突き刺さる良作」「レトロフューチャーな世界観と、まっすぐなストーリーがかなり楽しめる」「今までにない家族のドラマとアクションの融合が最高」「MCUに正式合流したファンタスティック４、ここから観てもわかる最高の導入」と、新たなヒーローチームの登場に多くの称賛と感動の声が寄せられている。

今年は『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』、『サンダーボルツ＊』、そして本作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』と、MCUフェーズの新章を告げる3作品が立て続けに登場。その先には、2026年12月18日公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』が待ち受けている。魅力溢れるヒーロー誕生の礎を築いた彼らが贈る「ファンタスティック４」待望の第一作（ファースト・ステップ）。

『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』を、ぜひDisney+（ディズニープラス）で体感してほしい。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.