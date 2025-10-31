【2025年11月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数は業界最大級！ U-NEXT（ユーネクスト）で2025年11月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介。

U-NEXTで2025年11月に配信予定の海外ドラマ

『I LOVE LA』【独占】

11月3日（月）配信

長年の時を経て再会した固い絆で結ばれた友人グループが、野心や人間関係、そして時の流れによって変わってしまった自分たちと向き合っていく。

『THE IDOL／ジ・アイドル』や『ボトムス 〜最底で最強？な私たち〜』のレイチェル・セノットがクリエイター、主演、製作を務めるコメディシリーズ。他には、ジョシュ・ハッチャーソン（『ハンガー・ゲーム』シリーズ）、ジョーダン・ファーストマン、オデッサ・アザイオン、トゥルー・ウィテカーらが出演。

『ハリー・ポッター：ウィザーズ・オブ・ベイキング』シーズン2【独占】

11月3日（月）配信

一流のパティシエがペアを組んだ9チームが「ハリー・ポッター」の世界をテーマにしたスイーツの大作で腕を競う。映画のオリジナルセットを舞台に、魔法の仕掛けやこだわりの味でリアルな魔法世界を表現し、優勝を目指して熱戦を繰り広げる。ウィーズリー家の双子、フレッドとジョージを演じた2人が司会を務める。

『S.W.A.T.』シーズン7

11月5日（水）配信

『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のシェマー・ムーア主演、L.A.市警の特殊部隊の活躍を描いた大人気ポリスアクション。

『イエロージャケッツ』シーズン3【独占】

11月7日（金）配信



優秀な女子高校サッカーチームが飛行機事故に遭い、生存者たちが過酷な環境で“文明”を失っていく姿を描く。サバイバルドラマであると同時に、心理ホラー、青春群像劇としても評価されている。

『ナイン・ボディーズ』【独占】

11月14日（金）配信

『プリズン・アイランド 占拠された島』

11月14日（金）配信

現地フランスで各話の視聴者数は400万人以上という大ヒットを記録。ブルターニュ沖に浮かぶペニック島。別荘もホテルもない平穏な島に、突如として23人の武装集団が現れる。ジャウェン町長をはじめ、島民全員を人質として学校に集めた武装集団のリーダー・アルファは、彼らに対して“48時間の監禁”と、島外に異変が伝わることを避けるため、普段通りの生活を続けることを要求する。

『1923』シーズン2【独占】

11月21日（金）配信

大ヒットシリーズ『イエローストーン』の前日譚。20世紀初頭のアメリカ山岳地帯にて、ペストの流行や歴史的な干ばつ、無法と禁酒、大恐慌、牛泥棒の流行という厳しい状況の中で悪戦苦闘しながらなんとか生き残ろうとする人々が描かれる。

『グッド・ドクター 名医の条件 ザ・ファイナル』【独占】

11月30日（日）配信

天才的な能力を持つ自閉症でサヴァン症候群の青年ショーン（フレディ・ハイモア）が、医師として人間として成長していくヒューマンメディカルドラマの最終章。

U-NEXTで2025年11月に配信予定の洋画

11月1日（土）

『成功したオタク』

11月5日（水）

『カップルズ レストア版』

『ACIDE/アシッド』

『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』

『サスカッチ・サンセット』

11月6日（木）

『罪深き少年たち』

11月8日（土）

『マリウポリの20日間』

11月12日（水）

『フォーチュンクッキー』

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』

11月15日（土）

『カラーパープル（2023）』【独占】

11月22日（土）

『DitO』【独占】

11月26日（水）

『裸の銃を持つ男』

（海外ドラマNAVI）

