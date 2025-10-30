『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』予告編＆場面写真が解禁

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、11月27日（木）より世界独占配信する。（VOL 1（第1〜4話）：11月27日（木）、VOL 2（第5〜7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より）

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。

この度、ホーキンスの仲間たちが最後の決戦に挑む姿を、圧倒的な迫力で映し出す緊迫感あふれる予告編と場面写真が解禁。“裏側の世界”から怪物が押し寄せ、ホーキンスの街は壊滅的状況に陥る中、遂にシリーズ最大の敵ヴェグナ（ジェイミー・キャンベル・バウアー）がホーキンスへと姿を現し、容赦なく牙をむく。彼らは一致団結して、未曽有の危機から仲間たちを救うことができるのか。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』裏側の世界との戦いに終止符を

小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する――。

これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かい、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する――。シーズン4のラストでは、“裏側の世界”との裂け目がホーキンスの街全体に広がり、物語は不穏な余韻を残して幕を閉じた。

この度解禁された予告は、「やっと始まる」というセリフとともに、”裏側の世界”から徐々に忍び寄るヴェクナの姿から幕を開けるが、彼はシーズン4でのイレブン（ミリー・ボビー・ブラウン）との対決を経て、さらなる脅威的な力を手にしたことを伺わせる。そして、街全体が張り詰めた空気に包まれ、崩れ行く日常の中で不安を覗かせるマイク（フィン・ヴォルフハルト）らの表情からも分かる通り、かつての戦いでできた大きな傷跡の残る街は、次第に暗闇に飲み込まれていく。

再びホーキンスの街に集結した仲間たちは、“裏側の世界”との戦いに終止符を打つべく一致団結してヴェクナを捜し始めるが…。かつてないほど大きな闇に怯える彼らを前に遂に戦いの火蓋が切られ、「自分に正直に、仲間にも正直に」と誓ったマイクたちは、それぞれが自身の役目を果たそうと決死の覚悟で戦いに挑んでいく。激しく炎が上がる中、傷だらけになりながら必死に敵に立ち向かうも、続々と押し寄せる怪物デモゴルゴンを前に成す術もなく――。

そして映像のラストでは、ウィル（ノア・シュナップ）に向かって「手伝ってくれ、最後にもう一度だけ」と語りかけるヴェクナの姿が描かれているが、ヴェクナの思惑と仲間たちを待ち受ける壮絶な運命とは…？ さらに映像では、強大な超常パワーを発揮しヴェクナに挑むイレブンをはじめ、ともに支え合い成長してきた少年少女たちの勇姿が次々と映し出され、最終章での彼らの友情と成長の集大成にも期待が寄せられる。

本作のクリエイターであるロス・ダファーは「今シーズンのユニークな点は序盤から少し混沌としているところです。シーズン4で私たちのヒーローは敗北してしまったので。最初から全力疾走で物語が展開します」と語り、一瞬たりとも目が離せない波乱の展開を予感させる。果たして、愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか―。

先日、ストレンジャー・シングスデーの11月6日に米国ロサンゼルスでワールドプレミアが開催されること、そして、マイク、ダスティン、ルーカス、ウィル役のキャスト4名と本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー兄弟の来日も発表され、日本でのファンイベントの開催も決定。喜びの声が相次ぐなどフィナーレに向けてさらなる盛り上がりを見せている。世界中が待ち望む、最終シーズンはもうすぐだ。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』最終章は、11月27日（木）10時より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

