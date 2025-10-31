第1子出産の荻野由佳、30年前の母の服を着用「ツインかわいい」「可愛いは時代を感じさせませんね」
NGT48元メンバーの荻野由佳が31日までにインスタグラムを更新。母の服を着用したオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】9月に第1子を出産した荻野由佳のかわいいアップショット（ほか2枚）
荻野が「母が30年前に着てたトップス」と投稿したのは自身のソロショット。写真には髪をツインテールにして、ミニスカートと赤いトップスという装いの彼女が収められている。
この投稿にファンからは「ツインかわいい」「可愛いは時代を感じさせませんね」「お母さんが30年前に着てた物とは思えないよ」といった反響が集まっている。
■荻野由佳（おぎの ゆか）
1999年2月16日生まれ。埼玉県出身。バイトAKBとしての活動を経て、2015年にNGT48へ加入。2021年グループから卒業すると以降は女優、タレントとして活躍。プライベートでは2025年2月に一般男性との結婚を発表。9月には第1子出産を報告している。
引用：「荻野由佳」インスタグラム（＠ogiyuka_ippaiwarae216）
