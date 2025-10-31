ジェラルド・バトラー主演、ディザスターアクション映画『グリーンランド―地球最後の2日間―』（2020）の続編『Greenland 2: Migration（原題）』より、新たなポスターが米公開された。

前作では、地球に迫る巨大彗星から生き延びるため、建築技師のジョン・ギャリティと彼の家族が避難先のシェルターを目指す、壮絶なサバイバルが描かれた。

続編では、地球の大部分を壊滅させた彗星の衝突後、ギャリティ一家がグリーンランドの安全なシェルターを離れ、新たな住まいを探して荒廃した世界を旅することになる。原題のサブタイトル「Migration」とは“移住”の意味だ。

ポスターで描かれているのは、ジェラルド・バトラーが演じる主人公のジョン・ギャリティと、妻のアリソン（モリーナ・バッカリン）。息子のネイサン役は、前作のロジャー・デイル・フロイドから、『ジョジョ・ラビット』（2019）のローマン・グリフィン・デイヴィスに交代されている。

この投稿をInstagramで見る

ポスターに描かれているのは、「希望は未知の領域にある（Hope is Uncharted Territory）」とのフレーズ。本作で人々は、南フランスのクラーク・クレーターが放射能嵐の発生を防ぐ“安全地帯”になり得ると考え、決死の移住を試みる。しかし、その旅にも過酷な危険がつきまとうことが、このポスターで緊迫感とともに表現されている。

第1作でメガホンを取ったリック・ローマン・ウォー監督と、脚本のクリス・スパーリングが揃って復帰する。プロデューサーにはバトラーとウォー、前作からジョン・ゾイスとブレンドン・ボイーア、『ジョン・ウィック』シリーズのベイジル・イヴァニクとエリカ・リー、『ロスト・フライト』（2023）のアラン・シーゲル、『チューズ・オア・ダイ：恐怖のサバイバルゲーム』（2022）のセバスチャン・レイバウドが名を連ねる。

『グリーンランド―地球最後の2日間―』の続編『Greenland 2: Migration（原題）』は、2026年1月9日に米国公開予定。日本上陸も待ちたい。