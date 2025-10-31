『フェイクマミー』第4話 “茉海恵”川栄李奈、“薫”波瑠の妹として学校のファミリーデーに参加
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話が31日の今夜放送される。
【写真】スーツケースを持って歩く竜馬（向井康二） 『フェイクマミー』第4話場面カット
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第4話あらすじ
いろは（池村碧彩）の担任教師・智也（中村）にとうとう“ニセママ”とバレてしまい、追求される薫。絶体絶命のピンチかと思いきや、そこに竜馬（向井）が現れる…。
柳和学園では、保護者主催で模擬店を開くイベント「ファミリーデー」に向けて、薫が玲香（野呂）と激しい議論を繰り広げていた。さゆり（田中）が間に入ってその場はなんとか収まるものの、依然として模擬店のアイデアは出ないままとなる。
その話を聞いた茉海恵は“フレッシュジュースの店を開けばいい”と提案。さらに薫の妹と偽り、いろはと一緒にファミリーデーへの参加を決めるのだった。しかし、そこで茉海恵は思わぬ人物と遭遇することになる。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
