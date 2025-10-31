¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°Âç¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦VOLTACTION¡¢¡Öanan¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦VOLTACTION¤ÎÉ÷³ÚÁÕÅÍ¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤¬¡¢½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Öanan¡×11·î5ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛVOLTACTION¡¢¡Öanan¡×2470¹æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¿··ÁÂÖ¥¨¥ó¥¿¥á¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡ÖThe TEAM 2025 ¿Í¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡×ÆÃ½¸¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¡£11·î19Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2nd Mini Album¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È½Õ²Æ½©Åß¤ÎÎø¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥«¥é¡¼¤ÎÇØ·Ê¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¿´¤ËºÂ¤ë4¿Í¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½»æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤è¤ê¤¢¤Ç¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤Ù¤¯¡¢É½»æ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÎØ³Ô¤¬¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë¥Ë¥¹²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ½¸ÃæÌÌ¤Î7000»úÄ¶¤¨¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖVOLTACTION¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ó¤ÊÌò³ä¡©¡×¡ÖºÇ¶á¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à´Ñ¤ËÇ÷¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö·ö²Þ¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2nd Mini Album¡ØSeasons of LOVE¡©¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½Õ²Æ½©Åß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡VOLTACTION¤Î¡Öanan¡×ÅÐ¾ì¤Ïº£¹æ¤Ç2²óÌÜ¡£Á°²ó¤«¤é2Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥È¡¼¥¯¤â¶´¤Þ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥íQ¡õA¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡ÖÎø¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡È¥Á¡¼¥à¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë20¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¡ØÎø¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¸ÀÍÕ¡¢Êª¡¢²»¡¢¿§¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡Ë¡×¡Öº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê°Ê³°¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò3¶Ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤Î3¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¤³¤³¤À¤±¤ÏÅ¬¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ä¡£¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢²óÅú¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌó2ÇÜ¤ÎÊ¸¾ÏÎÌ¤ÇÅú¤¨¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬Ä¶¥í¥ó¥°²óÅú¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ë¤ÏÉ½»æ»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê4¥«¥Ã¥È¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ë1¥«¥Ã¥È¤¬»öÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Öanan¡×2470¹æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê11·î5ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á980±ß¡£
