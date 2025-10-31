日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』封入特典ポストカード絵柄

写真拡大

　日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、封入特典ポストカード全6種のうち3種目の絵柄が公開された。

【写真】封入特典ポストカード絵柄第3弾は“ぶりっこ”スマイルの“おひな”　水着姿でビーチバレーを一息ついた姿も！

　河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。

　実はファッションモデルさんみたいにクールな表情で撮影したいと意気込んでいた“おひな”。でも、ほんの少し気を抜いた瞬間にいつもの“ぶりっこ”スマイルがつい出ちゃう？　公開された絵柄は、オフショット感満載のキュートな一枚となっている。

　日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。