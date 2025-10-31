吹越満・菅野恵・小出恵介が共演「鍵」映画化決定 性の深奥描く
【モデルプレス＝2025/10/31】⾕崎潤⼀郎氏原作『鍵』が、いまおかしんじ監督によって、2026年に映画化されることが決定。吹越満、菅野恵、小出恵介が共演する。
舞台を現代に置き換え、⼤胆なオリジナルストーリーとして映画化に挑戦するのは、脚本・監督業30年⽬を迎えたいまおか氏。映画監督として多彩な作品を⼿がけるほか、「死神バーバー」では初のテレビドラマ監督を務め、また脚本家としても劇場アニメ『化け猫あんずちゃん』（久野遥⼦監督・⼭下敦弘監督）が国際的な評価を受けるなど活躍をみせるいまおかが、ユーモアあふれる温かい⽬線で＜⽼⼈の性＞から＜夫婦愛＞の物語へと変容させる。共同脚本を『真夏の果実』に続きタッグを組む松本稔氏が務める。
併せてキャストの情報も解禁。余命宣告を受けた主⼈公・剣持を演じるのは映画・TVドラマ・舞台と幅広い分野で活躍する吹越。剣持の年の離れた妻・郁⼦を『海の沈黙』（若松節朗監督）で映画初出演ながら⼤きな存在感を残した菅野が演じるほか、物語のキーパーソンとなる男性・⽊村に『愛のぬくもり』以来2度⽬のいまおか組への参加となる⼩出が扮する。
◆吹越満・菅野恵・小出恵介出演「鍵」制作決定
舞台を現代に置き換え、⼤胆なオリジナルストーリーとして映画化に挑戦するのは、脚本・監督業30年⽬を迎えたいまおか氏。映画監督として多彩な作品を⼿がけるほか、「死神バーバー」では初のテレビドラマ監督を務め、また脚本家としても劇場アニメ『化け猫あんずちゃん』（久野遥⼦監督・⼭下敦弘監督）が国際的な評価を受けるなど活躍をみせるいまおかが、ユーモアあふれる温かい⽬線で＜⽼⼈の性＞から＜夫婦愛＞の物語へと変容させる。共同脚本を『真夏の果実』に続きタッグを組む松本稔氏が務める。
吹越は「どちらかというとMの僕が思いきりMのおじさんを演る映画の撮影が始まります」と意気込み。菅野は「新たな「鍵」としておかしみと温もりのある作品になっていると感じました」と脚本の印象を語る。⼩出は、「不思議なキャラクターばかりの中、果たして⽊村は何を担うのか…。現場でのいまおか節も併せて、楽しみにさせて頂く次第です！」と期待を込めたコメントを寄せた。（modelpress編集部）
◆吹越満コメント
どちらかというとMの僕が思いきりMのおじさんを演る映画の撮影が始まります。かなりタイトなスケジュールでかなりのシーンを撮るみたい。これは⼤変ではありますが、Mの俳優にとって楽しみではあるわけです。
◆菅野恵コメント
原作の艶かしさに怯みそうになりながらオーディションを受けたのですが、頂いたシナリオはその雰囲気ともまた違い、新たな「鍵」としておかしみと温もりのある作品になっていると感じました。いまおか監督のもと、どんな⾵にシーンが⽴ち上がっていくのか今からとてもワクワクしています。
◆⼩出恵介コメント
いまおか組再び！⽊村役の⼩出恵介です。前回とは違うしっとり、⼤⼈な世界観が台本から薫ります。不思議なキャラクターばかりの中、果たして⽊村は何を担うのか…。現場でのいまおか節も併せて、楽しみにさせて頂く次第です！吹越さんとは銀平町ぶり！⾮常に、⾮常に楽しみにしております 沢⼭振り回してもらおう！！
◆いまおかしんじ氏（脚本・監督）
妻を抱きたい。ただそれだけのために愚かなことを繰り返す。涙ぐましくみっともなくそれでも必死に⽣きようとする⼈たち。あんたらもアホやけど俺もアホや。お互い悶絶してどんでん返ししましょう。撮影が楽しみでしかない。
