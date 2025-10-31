“可愛すぎる”卓球女子21歳、キュートな“焼肉”オフショットが話題「美人綺麗ですね︎」「美味しそうよりも可愛いの圧勝」
卓球選手でタレントの菊池日菜が30日にインスタグラムを更新。焼肉を愉しむ様子を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】カメラに微笑みかける菊池日菜
菊池が「焼肉」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、皿に盛り付けられた肉を前に、ご飯がいっぱい盛られた茶碗を持つ彼女の横顔や、カメラに微笑みかける様子が収められている。
この投稿にファンからは「美人綺麗ですね︎」「美味しそうよりも可愛いの圧勝」「めちゃくちゃ綺麗でかわいい」などの声が集まった。
■菊池日菜（きくち ひな）
2004年2月11日生まれ。埼玉県出身。中学から卓球を始め、青森県の五所川原商業高校に特待生として入学。東京女子体育大学へ進学し、関東学生リーグ2部に所属する。一方で2024年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートさせた。
引用：「菊池日菜」インスタグラム（＠hina_ii211）
