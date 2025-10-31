社会現象的ブームを巻き起こしたシリーズの最終章「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」より、ついに本予告編映像が公開された。新たな場面写真も届いている。

この年末年始、ついに到来するシリーズフィナーレ。最後の冒険を、共に見届けよ。YouTube動画のコメント欄では、「予告編だけで泣く」とのコメントも書き込まれている。

小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい裏側の世界の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する。

これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かい、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する。シーズン4のラストでは、“裏側の世界”との裂け目がホーキンスの街全体に広がり、物語は不穏な余韻を残して幕を閉じた。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章:11月27日(木)10時より世界独占配信

予告編映像は、「やっと始まる」というセリフとともに、”裏側の世界”から徐々に忍び寄るヴェクナの姿から幕を開ける。彼はシーズン4でのイレブン（ミリー・ボビー・ブラウン）との対決を経て、さらなる脅威的な力を手にしたのだ。

街全体が張り詰めた空気に包まれ、崩れ行く日常の中で不安を覗かせるマイク（フィン・ヴォルフハルト）らの表情からも分かる通り、かつての戦いでできた大きな傷跡の残る街は、次第に暗闇に飲み込まれていく。再びホーキンスの街に集結した仲間たちは、”裏側の世界”との戦いに終止符を打つべく一致団結してヴェクナを捜し始めるが……。

かつてないほど大きな闇に怯える彼らを前に遂に戦いの火蓋が切られ、「自分に正直に、仲間にも正直に」と誓ったマイクたちは、それぞれが自身の役目を果たそうと決死の覚悟で戦いに挑んでいく。激しく炎が上がる中、傷だらけになりながら必死に敵に立ち向かうも、続々と押し寄せる怪物デモゴルゴンを前に成す術もない。映像のラストでヴェクナは、ウィル（ノア・シュナップ）に向かって「手伝ってくれ、最後にもう一度だけ」と語りかけているが……？

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章は2025年11月27日（木）10時より世界独占配信。