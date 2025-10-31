原嘉孝の映画初主演作『初恋芸人』予告解禁＆山寺宏一がナレーション担当 劇場用ポスターも解禁
原嘉孝が主演する映画『初恋芸人』より、山寺宏一がナレーションを担当した予告編と、劇場用ポスタービジュアルが解禁された。予告編には、松田純一による書き下ろし曲でLand Cell.（らんどせる）が歌う主題歌「優しすぎた怪獣」が使われている。
【動画】山寺宏一がナレーションを担当！ 映画『初恋芸人』予告編
本作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー作で、2016年にはテレビドラマ化、さらに2025年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁によるコミカライズの連載がスタートした同名の恋愛小説を、映画初主演の原嘉孝を迎え実写映画化。
売れないピン芸人・佐藤賢治（原）は、怪獣ネタで舞台に立ちながらも鳴かず飛ばず。彼女いない歴＝年齢で、妄想の世界にだけ居場所を見つけていた。嫌な相手を怪獣に見立て、自分をヒーローとして戦わせることで心を保ってきたのだ。そんな彼の前に現れたのが、市川理沙（沢口愛華）。佐藤を「面白い」と言ってくれる彼女との時間は、初めての恋のときめきに満ちていた。しかし、不器用な佐藤は思いを伝えられないまま、市川から距離を置かれてしまう。やがて明かされる市川の秘密―。これは、何かになりたかった人たちにささげる、「何者でもないもの」の物語。
予告映像は、原演じる売れないピン芸人・佐藤賢治が小劇場で怪獣ネタを披露するシーンから幕を開ける。さえない日常を送る賢治の姿が続く中、ある日の舞台で、ひとり笑う女性─沢口愛華演じる市川理沙と出会う。その出会いをきっかけに、ふたりの物語が静かに動き出す。
メールのやりとりを重ねるうちに、ふたりは出かけるようになり、理沙の「私の友達になってくれません」の一言で、距離は一気に縮まっていく。やがて賢治の部屋で映画を見たり、夜道で手をつないで歩いたりするような関係へと進んでいくが、勇気を持てない賢治は、自分の気持ちを理沙に告げることができない。次第にすれ違っていくふたり。
そんな賢治に、売れっ子の先輩芸人・兼子三郎（佐藤アツヒロ）が「嫌われないような気持ちで舞台に立っていたんだろ？ 芸人なんかやめてしまえ」と叱責する。賢治の故郷である因島をバックに“何かになりたかった人たちに捧げる──『何者でもないもの』の物語”という山寺宏一の切ないナレーションと主題歌が映像を彩る。そして、賢治を取り巻く共演者たちの姿が映し出され、賢治の妄想の中に現れる怪獣を背景にタイトルが浮かび上がる。最後は、「僕に何度も嘘をついていたじゃないですか？」という賢治の吐き出すような台詞で締めくくられる。その言葉の意味とは──。
本作のラストを彩る主題歌は、劇中音楽も手がけた松田純一による書き下ろし主題歌「優しすぎた怪獣」。松田は、かつて「SUPER GiLS MAX!乙女心」で日本レコード大賞新人賞を受賞し、浜崎あゆみの「Daybreak」の作曲、映画『着信アリ 死の着信メロディ』やドラマ「家政夫のミタゾノ 2025」など、数々の話題作で音楽を担当してきた実力派コンポーザー。
その松田が本作の世界観に合わせて新たに紡いだ楽曲を、宮崎県を拠点に活動するボーカルユニット Land Cell.（ランドセル） が歌い上げる。やさしさと儚さが交錯するメロディが、物語の余韻とともに観る者の心に静かに響き渡る。主題歌発表にあわせ、Land Cell.からは映画への想いと楽曲に込めたメッセージコメントも到着した。
また、原嘉孝が“夢と恋”に向き合う、切なくも希望に満ちたポスタービジュアルも解禁に。舞台袖の光を浴びながらスケッチブックを手にする原嘉孝演じる売れないお笑い芸人・佐藤賢治が印象的に描かれている。お笑いの小劇場という小さな世界の中で、叶わぬ夢と向き合う青年の横顔に、静かな決意とわずかな希望が。ポスターの下には賢治を取り巻く共演者たちが配置され、彼を見守る温かなまなざしが画面に奥行きを与える。添えられた「彼女の笑顔が僕をヒーローにしてくれた」とのコピーが、初恋の切なさをやさしく照らすポスターに仕上がった。
さらにセブンネット限定で映画『初恋芸人』オリジナル「初恋怪獣」をモチーフにした巾着袋、アクリルキーホルダー付きのムビチケカード型前売券が10月31日11時から予約販売開始となることも発表された。
映画『初恋芸人』は、12月19日公開。
※Land Cell.コメント全文は以下の通り
【Land Cell.コメント全文】
★Land Cell.
宮崎県都城市の観光大使を務める僕たちLand Cell.が、映画「初恋芸人」の主題歌を担当させていただくことになりました。
映画のプロデューサーである小浜圭太郎さんが、ロケ地の尾道市因島で温水洋一さんと話す中で温水さんの出身地である都城市に興味を持ち、ロケ後に訪れてくれた際に僕たちの音楽を聴いてくれたことが、この素晴らしい機会につながりました。
主人公・賢治の姿が今の自分と重なり、歌詞を書きながら何度も胸が熱くなりました。
何者にもなれていない僕たちを見つけてくれた皆さん、そして支えてくれるファンに心から感謝しています。
この曲が映画と共に、劇場を通じて多くの“夢を追う人”に届くことを願っています。
【動画】山寺宏一がナレーションを担当！ 映画『初恋芸人』予告編
本作は、特撮番組の脚本執筆やUMA（未確認生物）研究家としても活躍している中沢健の作家デビュー作で、2016年にはテレビドラマ化、さらに2025年8月から小学館のオリジナルコミックアプリ「マンガワン」でもこやま仁によるコミカライズの連載がスタートした同名の恋愛小説を、映画初主演の原嘉孝を迎え実写映画化。
予告映像は、原演じる売れないピン芸人・佐藤賢治が小劇場で怪獣ネタを披露するシーンから幕を開ける。さえない日常を送る賢治の姿が続く中、ある日の舞台で、ひとり笑う女性─沢口愛華演じる市川理沙と出会う。その出会いをきっかけに、ふたりの物語が静かに動き出す。
メールのやりとりを重ねるうちに、ふたりは出かけるようになり、理沙の「私の友達になってくれません」の一言で、距離は一気に縮まっていく。やがて賢治の部屋で映画を見たり、夜道で手をつないで歩いたりするような関係へと進んでいくが、勇気を持てない賢治は、自分の気持ちを理沙に告げることができない。次第にすれ違っていくふたり。
そんな賢治に、売れっ子の先輩芸人・兼子三郎（佐藤アツヒロ）が「嫌われないような気持ちで舞台に立っていたんだろ？ 芸人なんかやめてしまえ」と叱責する。賢治の故郷である因島をバックに“何かになりたかった人たちに捧げる──『何者でもないもの』の物語”という山寺宏一の切ないナレーションと主題歌が映像を彩る。そして、賢治を取り巻く共演者たちの姿が映し出され、賢治の妄想の中に現れる怪獣を背景にタイトルが浮かび上がる。最後は、「僕に何度も嘘をついていたじゃないですか？」という賢治の吐き出すような台詞で締めくくられる。その言葉の意味とは──。
本作のラストを彩る主題歌は、劇中音楽も手がけた松田純一による書き下ろし主題歌「優しすぎた怪獣」。松田は、かつて「SUPER GiLS MAX!乙女心」で日本レコード大賞新人賞を受賞し、浜崎あゆみの「Daybreak」の作曲、映画『着信アリ 死の着信メロディ』やドラマ「家政夫のミタゾノ 2025」など、数々の話題作で音楽を担当してきた実力派コンポーザー。
その松田が本作の世界観に合わせて新たに紡いだ楽曲を、宮崎県を拠点に活動するボーカルユニット Land Cell.（ランドセル） が歌い上げる。やさしさと儚さが交錯するメロディが、物語の余韻とともに観る者の心に静かに響き渡る。主題歌発表にあわせ、Land Cell.からは映画への想いと楽曲に込めたメッセージコメントも到着した。
また、原嘉孝が“夢と恋”に向き合う、切なくも希望に満ちたポスタービジュアルも解禁に。舞台袖の光を浴びながらスケッチブックを手にする原嘉孝演じる売れないお笑い芸人・佐藤賢治が印象的に描かれている。お笑いの小劇場という小さな世界の中で、叶わぬ夢と向き合う青年の横顔に、静かな決意とわずかな希望が。ポスターの下には賢治を取り巻く共演者たちが配置され、彼を見守る温かなまなざしが画面に奥行きを与える。添えられた「彼女の笑顔が僕をヒーローにしてくれた」とのコピーが、初恋の切なさをやさしく照らすポスターに仕上がった。
さらにセブンネット限定で映画『初恋芸人』オリジナル「初恋怪獣」をモチーフにした巾着袋、アクリルキーホルダー付きのムビチケカード型前売券が10月31日11時から予約販売開始となることも発表された。
映画『初恋芸人』は、12月19日公開。
※Land Cell.コメント全文は以下の通り
【Land Cell.コメント全文】
★Land Cell.
宮崎県都城市の観光大使を務める僕たちLand Cell.が、映画「初恋芸人」の主題歌を担当させていただくことになりました。
映画のプロデューサーである小浜圭太郎さんが、ロケ地の尾道市因島で温水洋一さんと話す中で温水さんの出身地である都城市に興味を持ち、ロケ後に訪れてくれた際に僕たちの音楽を聴いてくれたことが、この素晴らしい機会につながりました。
主人公・賢治の姿が今の自分と重なり、歌詞を書きながら何度も胸が熱くなりました。
何者にもなれていない僕たちを見つけてくれた皆さん、そして支えてくれるファンに心から感謝しています。
この曲が映画と共に、劇場を通じて多くの“夢を追う人”に届くことを願っています。