½¾Íè¤Î¥â¥é¥ë¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¤¤¿¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢70Ç¯Âå¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î·ÏÉè
¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¡Ê1973¡Ë¼Ì¿¿¡¿Collection Christophel/¥¢¥Õ¥í
¡ÊÅÄÂ¼ Øª¡§µÓËÜ²È¡Ë
ÍÎ²è¡¢Ë®²è¤òÌä¤ï¤ºº£Æü¤Þ¤Ç7000ËÜ°Ê¾å¡¢¸½ºß¤Ç¤âÇ¯´Ö100¡Á150ËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±Ç²è¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼Øª»á¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµÓËÜ²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼ÆÉ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
¡¡¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1960Ç¯Âå°ÊÁ°¤Ï¥É¥é¥¥å¥é¤ä¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢°¿¤¤¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ý¡¼¤Î²ø´ñ¾®Àâ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È´ü¤«¤éÂ³¤¯ÄêÈÖ¤â¤Î¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢70Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¥º¥à¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¾×·âÅª¤ÊºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°Ëâ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤Î¶²¤í¤·¤¤ÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ä¡¢Èà½÷¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ëÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ò¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ÑµÒ¤ò¿Ì¤¨¤¢¤¬¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¤òËÁ瀆¤¹¤ë¼Ù°¤ÇÈÜàÐ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¾¯½÷¤Î¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ÆÃ¯¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥â¥é¥ë¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉõ°õ¤ò²ò¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ç¿·¤·¤¤¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£70Ç¯Âå¤ËÁÏ¤é¤ì¤¿¤½¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Îâ²·¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÌ¤¹¤ë¤È5¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¡Ê1973Ç¯¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤ò¸¶·¿¤È¤¹¤ë°Ëâ¤â¤Î¡£
¢¡Ø¥Ø¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê1973Ç¯¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Õ´ÆÆÄ¡Ë¤ò¸¶·¿¤È¤¹¤ë°Îî¤â¤Î¡£
£¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¡Ê1978Ç¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸£Á.¥í¥á¥í´ÆÆÄ¡Ë¤ò¸¶·¿¤È¤¹¤ë»àÎî¤â¤Î¡£
¤¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¡Ê1974Ç¯¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤ò¸¶·¿¤È¤¹¤ë»¦¿Íµ´¤â¤Î¡£
¥¥É¥é¥¥å¥é¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿µÛ·ìµ´¤â¤Î
¡°Ëâ¤â¤Î--¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºÇ½é¤Î±Ç²è¤Ï¡Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê1968Ç¯¡¢¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ý¥é¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°Ëâ¤Î»Ò¤ò¿ÈäÆ¤Ã¤ÆÀº¿À¤òÉÂ¤àÊì¿Æ¤ÎÊý¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Ëâ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶²¤í¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸å¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°Ëâ¤Î»Ò¡¦¥À¥ß¥¢¥ó¤¬¿ô¡¹¤ÎºÒÌñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ø¥ª¡¼¥á¥ó¡Ù¡Ê1976Ç¯¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÈÁÐàú¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1961Ç¯¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É±Ç²è¤Ç¡¢ÁÎ±¡¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿½¤Æ»»Î¤¬ÆôÁÎ¤Ë¼è¤êØá¤¤¤¿°Ëâ¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡ØÆôÁÎ¥è¥¢¥ó¥Ê¡Ù¡Ê¥¤¥§¥¸¡¼¡¦¥«¥ï¥ì¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ê°Ëâã±¤¤¡Ë¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿ºÇ½é¤Î±Ç²è¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ã¢¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°Û¿§ºî¤Ç¡¢°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¢°Îî¤â¤Î--1960Ç¯Âå°ÊÁ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÌ¾ºî¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¶µ¤¨»Ò¤Î·»Ëå¤Ë¼è¤êØá¤¤¤¿°Îî¤ÈÆ®¤¦¡Ø²óÅ¾¡Ù¡Ê1961Ç¯¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ì¥¤¥È¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¿´Îî¸¦µæ¤Î³Ø¼Ô¤È½õ¼ê¤¬Í©Îî²°Éß¤Ç¶²ÉÝ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡Ø¤¿¤¿¤ê¡Ù¡Ê1963Ç¯¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ï¥¤¥º´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤È¤·¤Æ¿´ÍýÅª¤Ê¶²ÉÝ¤ò¤¢¤ª¤ë¼êË¡¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥Ø¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤³¤½¡Ø¤¿¤¿¤ê¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¿´Îî³Ø¼Ô¤ÈÎîÇÞ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í©Îî²°Éß¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈà¤é¤¬Áø¶ø¤¹¤ë¿´Îî¸½¾Ý¤ò¤¹¤Ù¤Æ±ÇÁü²½¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç²è´üÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿´Îî¸½¾Ý¤ò²Ê³Ø¤Ç²òÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤â¿·¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ÏÉè¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¬¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ê1982Ç¯¡¢¥È¥Ó¡¼¡¦¥Õ¡¼¥Ñ°ì´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡¢¡Ø»àÎî´Û¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ï¥ó´ÆÆÄ¡ËÅù¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÅÐ¾ì
£»àÎî¤â¤Î--»àÂÎ¤¬Êè¾ì¤«¤éÁÉ¤ë¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ï¡Ø¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼²È¤ÎËöêã¡Ù¡Ê1928Ç¯¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥È±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ö¡¼¥É¥¥¡¼¶µ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»àÎî¤ò¡¢¸½ºß¤Î¥¾¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦·Á¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸A.¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎºîÉÊ¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ê1968Ç¯¡Ë¤Ï¸ø³«Åö»þ¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ø³«¤¹¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡70Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¡Ø°Ëâ¤ÎÊè¾ì¡Ù¡Ê1974Ç¯¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥°¥í¥¦´ÆÆÄ¡Ë¤¬ºî¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£78Ç¯¤ËºÆÄ©Àï¤·¤¿¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤Ï¤ä¤Ã¤ÈÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¸å¥¾¥ó¥Ó¤Î³èÌö¤ÏÌÜ³Ð¤·¤¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¿§¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡Ê1981Ç¯¡¢¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¡Ë¤ä¡¢SF¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ê2002Ç¯¡¢¥Ý¡¼¥ëW.S.¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ë¤Ê¤É¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤»¦¿Íµ´¤â¤Î--¼Ö¤ÇÎ¹¹ÔÃæ¤Î¼ã¤¤ÃË½÷¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤òÊ¬¤±¤ÆÌã¤ª¤¦¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿°ì¸®¤Î²È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÈé¤Çºî¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÂçÃË¤Ë½±¤ï¤ì¼¡¡¹¤Ë»´»¦¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍý¶þÈ´¤¤ËÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²á·ã¤µ¤¬¡¢¡Ø°Ëâ¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡Ø13Æü¤Î¶âÍËÆü¡Ù¡Ê1980Ç¯¡¢¥·¥ç¡¼¥ó£Ó.¥«¥Ë¥ó¥¬¥à´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¹¥×¥é¥Ã¥¿¡¼¡Ê·ì¤·¤Ö¤¡Ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÎ®·ì¥·¡¼¥ó¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤ÆÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò°¤É¡¶«´¤Î´¬¤È²½¤¹¡Ø¥¥ã¥ê¡¼¡Ù¡Ê1976Ç¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥ë¥Þ´ÆÆÄ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¥µÛ·ìµ´¤â¤Î--¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä±Ç²è¤Î¡ØµÛ·ìµ´¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¡Ê1922Ç¯¡¢F.£×.¥à¥ë¥Ê¥¦´ÆÆÄ¡Ë¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¥É¥é¥¥å¥é¤Ï²øÊª¤¸¤ß¤¿ÉÔµ¤Ì£¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î·ì¤òµÛ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä®¤ËÁÍ¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ú¥¹¥È¤òÌ¢±ä¤µ¤»¤ë¡£¥É¥é¥¥å¥é¤¬¸½ºß¤ÎÇì¼ß¤é¤·¤¤É÷ËÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥ô¥§¥é¡¦¥ë¥´¥·¤¬±é¤¸¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢Àï¸å¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹±Ç²è¤Ç¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¡¼¤¬¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡£
¡¡µÛ·ì¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ò°ì¼ï¤ÎÈþ³Ø¤È¤·¤ÆÃ¿ÈþÅª¤ËÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷µÛ·ìµ´¥«¡¼¥ß¥é¤¬¼çÌò¤Î¡Ø·ì¤È¥Ð¥é¡Ù¡Ê1960Ç¯¡¢¥í¥¸¥§¡¦¥ô¥¡¥Ç¥£¥à´ÆÆÄ¡Ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥³¥á¥Ç¥£¡¦¥Û¥é¡¼¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØµÛ·ìµ´¡Ù¡Ê1967Ç¯¡¢¥í¥Þ¥ó¡¦¥Ý¥é¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ü¤¯¤¬´Ñ¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤ÎÊÑ¤ê¼ï¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥Û¥ë¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡Ø½è½÷¤ÎÀ¸·ì¡Ù¡Ê1974Ç¯¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥â¥ê¥·¡¼´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥É¥é¥¥å¥é¤Ï½è½÷¤ÎÀ¸·ì°Ê³°¼õ¤±¤Ä¤±¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤¬½è½÷¤À¤È»×¤Ã¤¿µ®Â²¤ÎÌ¼Ã£¤¬¼Â¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë·ì¤òµÛ¤¦¤¿¤Ó¤ËÌåÀä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÔÀä¤Ê¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï»ë³ÐÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤è¤ê²á·ã¤Ç»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¤ÎËÜÅö¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¡¢°Ëâ¤ÈÆ®¤¦¿ÀÉã¤â¤Þ¤¿¿´¤ÎÃæ¤Ë°Ëâ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ»£µ»½Ñ¤¬¤¤¤«¤ËÈ¯Ã£¤·¤è¤¦¤È¡¢±Ç²è¤Î¿¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿Í´Ö¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§½ÕÅõ¼Ò ¾®À¾âÃÍ³Èþ¡Ë
É®¼Ô¡§ÅÄÂ¼ Øª