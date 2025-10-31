Image: ASTROSQUARE

キャンプギアをスタッキングするとき、ふと考えることはありませんか？ 「この役割、1つのギアでこなせたら便利なのに」と。たとえば灯り、サイト全体を照らすランタンと、遠くの物音の正体を探るスポットライト、両方を持っていくのはミニマルじゃないです。

持ち物を少しでも減らして身軽に活動したい、そんなULパッカーの理想を現実にしたようなLEDライト「XENON C6Pro」が登場しました。

まるでSF映画の小道具のようなLED懐中電灯が、アウトドアライフで、そして万が一のときにも、どう活躍してくれるのかを見ていきましょう。

シーンに合わせて配光をデザインする

LEDライトの価値は、明るさだけでは測れません。「XENON C6Pro」が本当にユニークなのは、その光を自在に操れる点にあります。

ヘッド部分をスライドさせる。この直感的な操作だけで、まるで舞台照明のように足元を90°の範囲で均一に照らす「広角モード」から、最大約221m先まで照射可能（メーカー調べ）な「ビームモード」へ一瞬で姿を変えるんです。

これは、テント設営で手元を照らしつつ、ときには遠くの気配を探るといった、2つの異なる要求に1台で応えるということ。もう、用途に合わせて複数のライトを持ち歩く必要はありません。これこそ、荷物を1gでも減らしたい僕らにとって、便利なソリューションだと思いませんか？

わずか73g。EDCに忍ばせるプロ仕様

こんな理想的な性能を、一体どれくらいのサイズに詰め込んだかというと…答えは、バッテリー込みでわずか73g。すなわち、行動食のエナジーバー1本とほぼ同じ重さ。これこそ、EDC（Everyday Carry）アイテムに加えたくなる理由と言えるでしょう。

長さも約10cmと、手のひらにすっぽり隠れてしまうほどコンパクト。デニムパンツのコインポケットに滑り込ませても邪魔にならず、その存在を忘れてしまうほどです。

フィールドを選ばない、頼れるタフネス

どんなに優れた道具も、過酷なフィールドで壊れてしまっては意味がありませんよね。

「XENON C6Pro」のボディは、A6063アルミニウム合金製。たとえば、岩場でうっかり落とした程度の衝撃にも耐えうるよう、堅牢に設計されています。

さらにIPX4の防水性能を備え、突然の雨や雪の中でも性能を維持するよう設計されています。ブッシュクラフトのようなタフな使用はもちろん、ゲリラ豪雨の中での帰宅といった日常のトラブルでも、この頼れるツールは視界の確保に役立ってくれるんじゃないでしょうか。

「電源切れ」の不安にさよなら。考え抜かれたハイブリッド電源

「XENON C6Pro」のユーザーにとって魅力的なポイントの1つは、その考え抜かれた電源システムにあります。

普段は付属の14500バッテリーを、本体のUSB Type-Cポートから手軽に充電。一方で、長期の縦走や電源のないサイトで充電ができない…そんなときでも大丈夫な仕様となっています。

「XENON C6Pro」は、どこでも手に入る市販の単3乾電池がバックアップとして機能。まさに電源の二重保険ですね！

付属のクリップを使えば、キャップのつばがヘッドライトに、バックパックのショルダーハーネスがハンズフリーライトに早変わり。ただ照らすだけでなく、ユーザーの「こう使いたい」に応える懐の深さこそ、この製品の大きな魅力なんです。

次の冒険の相棒の有力な選択肢に

広角とビームを自在に制御できる機能、ポケットに収まる圧倒的なコンパクトさ、フィールドで信頼できるタフネス、そして電源切れのリスクを軽減するハイブリッド仕様…。どれか1つを選ぶのではなく全部を1本に集約するという発想が、活動の自由を広げます。

夜の過ごし方をより快適にしてくれるLED懐中電灯、お得に手に入れられる期間はあとわずか。気になる方はお早めに、プロダクトについての詳細をチェックしてみてください。

