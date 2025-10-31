「ヤマは肩の問題を抱えていた」――ド軍投手コーチが証言する快投の秘密 崖っぷちで問われる超巨額12年契約の真価
堂々たる投球を毎登板ごとに続けている山本(C)Getty Images
銀河系軍団が崖っぷちに立たされている。
現地時間10月29日に行われたワールドシリーズ第5戦で、ドジャースはブルージェイズに1-6で完敗。これにより今シリーズ対戦成績が2勝3敗となり、王手をかけられた状態で、敵地での第6戦に挑む形となった。
負ければそこで21世紀に入ってから史上初のワールドシリーズ連覇の夢は潰え、25年シーズンは幕を閉じる。そんな危機的状況での大一番で先発マウンドを託されるのが、山本由伸だ。
こうした場面で役目が回ってくるのも、エースの所以なのかもしれない。ただ、今ポストシーズンにおける山本は、こうした展開で起用するチームの信頼も「必然」と言えるだけの目に見える結果を残している。
ここまで4試合に先発している山本は、28.2イニングを投げて、3勝（1敗）を記録。さらに防御率1.57、WHIP0.73、被打率.165と抜群の安定感を誇っている。とりわけ直近2登板の内容は圧巻で、いずれも完投をし、ポストシーズンでは、2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりとなる連続完投の離れ業をやってのけた。
メジャー2年目にして、ドジャースと交わした12年総額3億2500万ドル（約491億円）の超巨額契約の真価を発揮している26歳。そのポテンシャルは、数多の投手たちを指導し、時に再起させてきた名コーチも舌を巻く。
地元紙『Orange County Register』が先発投手陣に焦点を当てた特集記事において、マーク・プライアー投手コーチは、「去年のヤマは肩の問題を抱えていた」と証言。その上で「今年は必要な時に最高の状態に整い、シーズンを通してフレッシュな状態を保ってきた。これは彼自身の身体的な面での準備の賜物だ」と山本の舞台裏での努力を称えた。
「彼は自分の身体を整えるために多くの時間を費やしている。おそらく彼の自己管理の仕方は、我々が抱える選手たちの多くがトレーニングしている方法とは違う。だが、彼は自分の身体を大切にし、常に良い状態を保つようにしている。それを続けるのは、簡単なことではない。今シーズンは34試合に先発しているが、どれも非常に印象的だ」
日頃から重ねる努力の成果がグラウンド上で発揮する。ドジャースが独自の調整方法を容認し、負けたら終わりの試合を託すのも、そうした結果があってこそと言えよう。
果たして、山本は緊張の大一番でもブルージェイズ打線を封じ込めるのか。その投球にドジャースの運命がかかっている。
