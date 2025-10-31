赤城乳業「桔梗信玄餅アイスバー」が再登場/好評につき販売チャネル拡大、オリジナルグッズが当たるキャンペーンも

赤城乳業は11月4日から、「桔梗信玄餅アイスバー」を全国で販売する。希望小売価格は税込216円。

山梨県の銘菓「桔梗信玄餅」を手がける桔梗屋が監修した商品。2017年11月に桔梗屋と共同開発した「桔梗信玄餅アイスバー(6本入)」を改良し、2023年11月にコンビニエンスストア限定で1個販売したもの。その際の反響を受け、今回は販売チャネルを拡大して展開する。約2年ぶりの再登場となる。

販売に先立ち、2025年10月31日から11月7日の期間限定で、「桔梗信玄餅アイスバー」とオリジナルバッグなどのグッズが抽選で当たるキャンペーンを実施する。

◆「桔梗信玄餅アイスバー」

きな粉味のアイスキャンディーの中に、もち菓子、黒蜜ソース、きな粉アイスを入れて仕上げた。もち菓子と黒蜜ソースは食べ始めから味わえる仕様にしている。焙煎したきな粉をブレンドしており、香ばしいきな粉のアイスともち菓子のインパクト、黒蜜ソースの組み合わせを楽しめる。

「桔梗信玄餅アイスバー」11月4日再登場

希望小売価格: 税込216円

容量: 95ml

エネルギー: 179kcal

販売開始日: 2025年11月4日(火)

販売エリア: 全国

◆「桔梗信玄餅アイスバー」キャンペーン概要

「桔梗の日」である10月31日にちなんで、「桔梗信玄餅アイスバー」と「桔梗屋オリジナルグッズ2種(バッグ/キーホルダー)」が計18名に当たるキャンペーンを展開する。

実施期間は、2025年10月31日(金)午前10時から11月7日(金)午後11時59分まで。応募は「赤城乳業公式X」「赤城乳業公式Instagram」で受け付ける。

【キャンペーン賞品】

◆桔梗信玄餅アイスバー(10本)

◆桔梗屋オリジナルグッズ2種

･バッグ(サイズ:W398mm×H393mm×D178mm)

･キーホルダー(サイズ:W23mm×H15mm×D17mm)

「桔梗信玄餅アイスバー」キャンペーンも展開