湘南のエース鈴木章斗の“一生忘れられない”悔しさ、景色。J２降格から４日後の誓い「一年半でJ１に戻りましょう！」
10月26日に行なわれたJ１第35節。降格圏の19位に沈む湘南ベルマーレは敵地でアビスパ福岡と対戦。０−１で敗れ、J２降格が決まった。
それから４日後、キャプテンで10番を背負う鈴木章斗がインスタグラムを更新。ピッチでうなだれる姿の写真などを添え、「この悔しさこの光景この景色は一生忘れる事ができません」と綴る。
無念の結果。ただシーズンは続いている。鈴木は「まだ気持ちを切り替えるのがとても難しいですが残り３試合あります」と前を向く。
「残り３試合ファン・サポーターの皆様と一緒に１試合でも多く勝利のダンスができるようにしっかり準備したいと思います。個人としても２年連続で２桁ゴール決めれるように頑張りたいと思います」
昨季は10得点。今季はここまで７得点。不屈のエースは最後に「一年半でJ１に戻りましょう！」と誓った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
