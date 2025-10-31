“即時入院”の大食い姉妹YouTuber、現在の体調を報告「無理しないで」「どんな形であれ応援してるから」
双子の大食い姉妹のYouTuber・はらぺこツインズの小野あこさんは10月30日、自身のInstagramを更新。活動休止中の現在の体調を報告しました。
【写真】元気そうな2人の姿
また投稿には、小野かこさんと共に笑顔で写る写真を1枚載せています。活動休止前に撮ったのでしょう。
コメントでは、「頑張って〜。早く体調戻りますように！」「良かったー！どんな形であれ応援してるから無理せずにね〜」「笑顔になるまで ゆっくり休んでくださいね」「もー無理だけはしないでくださいね」「安心しました。でも、休んでください」「無理しないで」など、温かい声が多数寄せられました。
「安心しました。でも、休んでください」「お知らせです」と題し、「少しずつ体調も良くなってきております」と近況を報告したあこさん。「ご心配をおかけしてしまい大変申し訳ありません」と謝罪しつつ、「来週11/5(水)19:00〜20:54『世界くらべてみたら』に出演させていただきます！」と告知しています。「体調が悪くなる前に撮影したロケとなっております！ぜひ是非観ていただけると嬉しいです！」とのことです。
