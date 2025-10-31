双子の大食い姉妹のYouTuber・はらぺこツインズの小野あこさんは10月30日、自身のInstagramを更新。近況を報告しました。（サムネイル画像出典：は小野あこ公式Instagramより）

双子の大食い姉妹のYouTuber・はらぺこツインズの小野あこさんは10月30日、自身のInstagramを更新。活動休止中の現在の体調を報告しました。

【写真】元気そうな2人の姿

「安心しました。でも、休んでください」

「お知らせです」と題し、「少しずつ体調も良くなってきております」と近況を報告したあこさん。「ご心配をおかけしてしまい大変申し訳ありません」と謝罪しつつ、「来週11/5(水)19:00〜20:54『世界くらべてみたら』に出演させていただきます！」と告知しています。「体調が悪くなる前に撮影したロケとなっております！ぜひ是非観ていただけると嬉しいです！」とのことです。

また投稿には、小野かこさんと共に笑顔で写る写真を1枚載せています。活動休止前に撮ったのでしょう。

コメントでは、「頑張って〜。早く体調戻りますように！」「良かったー！どんな形であれ応援してるから無理せずにね〜」「笑顔になるまで　ゆっくり休んでくださいね」「もー無理だけはしないでくださいね」「安心しました。でも、休んでください」「無理しないで」など、温かい声が多数寄せられました。

10月24日に活動休止のお知らせ

24日の投稿で「この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました」と報告していたあこさん。「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と、理由を説明しています。2人の体調が良くなることを願いたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)