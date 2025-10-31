急速に発達する低気圧　近畿上空に氷点下２１度の寒気で肌寒く　北海道東北では２５メ−トルの非常に強い風【３連休の雨風シミュレーション】

近畿地方は、午後を中心に本降りの雨。あす１１月１日の明け方から夜のはじめ頃にかけては、竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。最高気温も１５〜１８℃。北風も強まって一層肌寒く感じる見込みです。



気象庁によりますと、３１日朝は四国の南の前線上に低気圧が発生し、東北東に進む見込みです。前線を伴った低気圧は、今夜には紀伊半島に接近する見込みです。



低気圧は１１月１日にかけて急速に発達しながら、本州の太平洋側を北東へ進み、１日夜には千島近海へ達するでしょう。





あすから１１月。１日は近畿地方の上空約５５００メートルに、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込む見込みです。このため近畿地方では、３１日昼前から夜遅くにかけてと、１１月１日明け方から夜のはじめ頃にかけて、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。いっぽう北日本、北海道地方では１１月１日は高潮による低い土地の浸水に、東日本では高波に注意・警戒が必要です。急速に発達する低気圧の影響で１日は北日本では大荒れや大しけとなり、北海道地方では潮位が高くなる所があるでしょう。１１月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）・北海道地方２５メートル（３５メートル）・東北地方２８メートル（４０メートル）１１月１日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、・東北地方１２０ミリ・関東甲信地方１５０ミリ２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、・北海道地方１２０ミリ・東北地方１００ミリ