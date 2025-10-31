【ゴンチャ】2026年の福袋、約5,850円相当のドリンク・トッピングチケットや限定マグ&ティーセット、初の雑貨系アイテムなどをセットに

ゴンチャ ジャパンは、2026年の新年限定福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026)」(税込･送料込8,200円)を販売する。

福袋の販売は今年で5年目。今回は、近隣に店舗がない人や店頭で実物を見て購入したい人など、さまざまなニーズに応えるため、初めてオンラインと店頭の「ハイブリッド型」で販売する。

オンライン販売は、ファンプログラム『My Gong cha』会員限定で実施。一般販売は2025年11月18日12時から、『My Gong cha』LEGEND/AMBASSADOR会員限定の先行販売は11月12日12時から開始する。店頭販売は、2026年1月1日から順次開始する。

【「HAPPINESS BAG 2026」内容】

〈1〉オリジナルグラスマグカップ(300ml)

〈2〉フルーツティーアソート(ティーバッグ3種+ドライフルーツ3セット)

〈3〉オリジナル巾着

〈4〉オリジナルバンダナ

〈5〉ドリンクフリーチケット(5枚、約5,400円相当)

〈6〉トッピングフリーチケット(5枚、約450円相当)

※チケットの有効期限はいずれも2026年6月30日まで。有人レジでのみ使える。

〈自宅での新しいティー体験を提案するセット〉

2026年福袋の目玉商品は“マグカップとお茶のセット”だという。ゴンチャの福袋は、ティーの楽しみ方を広げたいと考える中で、『店舗だけでなく自宅でも楽しんでいただけるように』というコンセプトから始まったもの。ボトルなどのティーウェアとともに、必ずお茶をセットにすることを基本方針としている。

今回は初めて、ティーバッグとドライフルーツをセットにした「フルーツティーアソート」を販売する。ティーバッグのラインアップは、「阿里山ウーロンティー」「グリーンルイボスティー」「蜜香紅茶」の全3種。

ゴンチャ ジャパン マーケティング本部 広報/PR スペシャリストの大塚真櫻氏によると「自宅での新しいティー体験を提案したいという思いから『グリーンルイボスティー』『蜜香紅茶』といった普段ゴンチャの店舗では提供していない味わいをあえて入れている」という。

◆フルーツティーアソート(ティーバッグ3種+ドライフルーツ3セット)

カスタマイズ性の高いゴンチャの特徴を生かした、お茶とドライフルーツを自由に組み合わせて楽しめるセット。

･ティーバッグ3種(各4g)

〈1〉阿里山ウーロンティー:華やかでフルーティーな香りとすっきりとした口当たり

〈2〉グリーンルイボスティー:澄みわたるようなさわやかな香りとやさしい甘み

〈3〉蜜香紅茶:蜂蜜や熟した果実を思わせる甘い香りとまろやかなコク

･ドライフルーツ3セット(各14g)

〈1〉マンゴー

〈2〉オレンジ×ピーチ

〈3〉レモン×ストロベリー

おすすめの組み合わせは、「阿里山ウーロンティー&マンゴー」「グリーンルイボスティー&オレンジ×ピーチ」「蜜香紅茶&レモン×ストロベリー」だという。

◆オリジナルグラスマグカップ(300ml)

フルーツティーアソートを楽しむのにぴったりな限定マグカップ。茶葉やドライフルーツの色味を視覚的に楽しめるよう、グラス素材を採用した。シンプルなデザインに、ゴンチャカラーの赤い持ち手がアクセントになっている。

サイズ:口径8cm×高さ9.3cm

素材:硼珪酸ガラス

使用区分:熱湯用/耐熱温度差120℃

※電子レンジ･直火･オーブンレンジ不可。食洗機は使用可能。

ゴンチャ 自宅での新しいティー体験を提案するマグカップとお茶のセット

〈ゴンチャ福袋初の雑貨系アイテムもセットに〉

『お茶を日々の生活の中で感じてほしい』との思いから、ゴンチャの福袋では初となる雑貨系アイテム(巾着･バンダナ)もセットにした。デザインは、福袋のテーマ「フルーツ×お茶」の世界観に合わせ、イラストレーターのASUKA EO氏が描き下ろした。

◆オリジナル巾着(17cm×22cm)

フルーツとお茶をあしらった、オリジナルデザインの巾着。小物入れとしても使える。

ゴンチャ オリジナル巾着

◆オリジナルバンダナ(60cm×60cm)

フルーツティーをテーマにしたカラフルなオリジナルバンダナ。ファッション性だけでなく、インテリアやキッチンでも使える実用性を兼ね備えた。

ゴンチャ オリジナルバンダナ

〈ドリンクチケット+トッピングチケットでカスタマイズも充実〉

ドリンク・トッピングのフリーチケットは、2026年の干支「午」に合わせて、馬をデザインした。

◆ドリンクフリーチケット(5枚、約5,400円相当)

約5,400円相当のドリンクフリーチケット。好きなドリンクメニュー1杯に、最大3つまでトッピングできる。

◆トッピングフリーチケット(5枚、約450円相当)

「店舗でのカスタマイズをより楽しんでほしい」との思いから、ゴンチャの福袋に約450円相当のトッピングフリーチケットが初登場。

※チケットの有効期限は、いずれも2026年6月30日まで。

※有人レジでのみ使用可能。

ゴンチャ チケットは午年に合わせたお正月デザイン

〈Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026概要〉

販売価格:8,200円(税込･送料込み)

販売方法:オンライン販売+店頭販売のハイブリッド型

【オンライン一般販売(My Gong cha会員限定)】

販売期間:2025年11月18日12時〜11月27日

購入上限:1人3個まで 先着順･数量限定(なくなり次第終了)

【オンライン先行販売(My Gong cha LEGEND/AMBASSADOR会員限定)】

対象者:2025年11月11日時点でLEGENDまたはAMBASSADOR会員の人

販売期間:2025年11月12日12時〜11月13日

※対象者には11月12日12時に、LINEで専用購入リンクを配信。

【商品発送】

2026年1月4日〜1月11日にかけて順次発送

【店頭販売】

販売開始日:2026年1月1日〜数量限定･なくなり次第終了

■ゴンチャ2026年福袋 公式ページ