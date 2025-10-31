演技がうまいと思う「STARTO社所属の40、50代タレント」ランキング！ 2位「松岡昌宏」、大差の1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STRATO社の40、50代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。
芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）には、アイドルや俳優を中心に多くの男性タレントが所属。その中から、今回は40、50代のベテランに限定したランキングを作成しました。
この記事では、「演技がうまいと思う『STARTO社所属』の40、50代タレント」に関するランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは松岡昌宏さんです。松岡さんは、1994年にTOKIOのメンバーとしてCDデビューを達成。グループではドラムを担当し、さまざまなヒット曲を発表しました。
俳優としては、『サイコメトラーEIJI』シリーズ（日本テレビ系）のヒットで注目を集めます。その後、『ナースマン』（日本テレビ系）、『新・美味しんぼ』（フジテレビ系）などで主演を担当。中でも人気が高いのが『家政夫のミタゾノ』シリーズ（テレビ朝日系）です。女装した大柄な家政夫の主人公・三田園薫を演じ、舞台化もされている人気シリーズとなっています。
回答者からは、「コメディからシリアスな役まで上手にこなしているため」（30代女性／埼玉県）、「ドラマだけでなく、舞台やミュージカルなどでも活躍されている」（40代女性／大分県）、「ドラマでの存在感が強く、役柄に深みを持たせる演技が魅力的だから」（30代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位に輝いたのは木村拓哉さんでした。木村さんは、1991年9月にSMAPのメンバーとしてデビュー。グループは、いまでも歌い継がれる大ヒット曲を数多く発表し、国民的人気を得たまま解散しています。
木村さん個人では、俳優として『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』（ともにフジテレビ系）、『ビューティフルライフ』（TBS系）など高視聴率ドラマに出演。近年でも、『グランメゾン東京』（TBS系）をはじめ、『教場』（フジテレビ系）は関連作品が数多く制作されています。映画でもヒット作が多く、誰もが知る日本を代表する俳優として活躍を続けています。
回答者からは、「代表作といえる作品も多く、印象に残っているシーンもたくさんある」（40代女性／愛媛県）、「役に自身のキャラクターを投影しながらも、物語の世界観に深く引き込む演技力が見事」（50代男性／広島県）、「キムタクが主役のドラマは間違いなくおもしろいです」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
