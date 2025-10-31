¡ÚÀ¾Éð¡ÛÉÚ»ÎÂçÏÂ¡¦ÌîÅÄ³¤¿Í¡¦º´Æ£ÂÀÍÛ¤Î3Áª¼ê¤¬ÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã
¡¡À¾Éð¤Ï31Æü¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÉÚ»ÎÂçÏÂÅê¼ê¡¢ÌîÅÄ³¤¿ÍÁª¼ê¡¢º´Æ£ÂÀÍÛÁª¼ê¤Î3¿Í¤ò¡¢11·î15Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡×¤ØÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡¡ÚÉÚ»ÎÂçÏÂÅê¼ê¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áê¼êÁª¼ê¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Û¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¸À¸ì¡¢¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢¡¡ÚÌîÅÄ³¤¿ÍÁª¼ê¡Û
¡ÖÂæÏÑ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼éÈ÷¶¦¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢¡¡Úº´Æ£ÂÀÍÛÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö½©µ¨Îý½¬¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ÈÂ¿¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤ä°Õ¼±¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë´ð½à¤äÊý¸þÀ¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×