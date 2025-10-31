新たな研究の対象となった母親の９割以上は新型コロナワクチンを接種していなかった/ Emilija Manevska/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）母親が妊娠中に新型コロナウイルスに感染していた子どもは自閉症などの神経発達症と診断される割合が高いという調査結果が、３０日の産婦人科学会誌に発表された。

米マサチューセッツ総合病院の研究チームは、２０２０年３月〜２１年５月の間に生まれた１万８０００人あまりについて、母親の新型コロナ検査記録や３歳までの子どもの神経発達症の診断記録を調査した。

その結果、子どもが神経発達症と診断される確率は、母親が妊娠中に新型コロナに感染していた場合は１６％以上だったのに対し、母親が感染していなかった場合は１０％に満たなかった。他の要因を調整するとリスクが１．３倍高いことになる。

全般的にリスクが高いのは、男児の場合、および母親が妊娠後期に新型コロナに感染した場合だった。これまでの研究からは、男児の胎児は脳が母親の免疫反応の影響を受けやすいことや、妊娠後期が「脳の発達にとって極めて重要な時期」であることが分かっている。

診断の中で最も多かったのは、言語および運動機能の発達の障害と自閉症だった。自閉症と診断された子どもの割合は、母親が妊娠中に新型コロナに感染した場合は約２．７％、感染していない場合は約１．１％だった。

今回の研究対象としたのは新型コロナの感染拡大初期の症例で、ワクチンはまだ普及しておらず、調査対象の母親の約９３％は新型コロナのワクチンをまだ一度も接種していなかった。