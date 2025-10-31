心配になる“極細ウエスト”も…元巨人投手と国民的女優の両親失った韓国インフルエンサー、ソン・フンミンにメロメロ？【PHOTO】

元読売ジャイアンツ投手の父と国民的女優の母を幼少期に亡くした韓国の女性インフルエンサー、チェ・ジュンヒがサッカー韓国代表キャプテンへの強い“ファン心”を表した。

《写真》え、大丈夫…？チェ・ジュンヒの“極細ウエスト”

チェ・ジュンヒは10月30日にインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて数枚の写真や動画を連続投稿し、「ただソニーためのだけにやってきたここ」「オッパ（お兄さん）、私がお金を一生懸命稼いで、次は90万ウォンのVIP席を買って近いところに行きます」などと綴った。

公開された写真や動画には、チェ・ジュンヒが韓国代表キャプテンのソン・フンミンが所属するアメリカのサッカーチーム「ロサンゼルスFC」の試合を観戦する様子が収められている。

チェ・ジュンヒはソン・フンミンが試合前にウォーミングアップをする様子や、キックオフ直前の整列時の様子などを公開。実際に自らもソン・フンミンの背番号と名前が入ったユニホームを着用した姿を披露するなど、並々ならぬ“ソン・フンミン愛”を示した。

そのユニホーム姿では、華奢な二の腕や細く引き締まったウエストがあらわに。タイト目な作りから伝わる”極細スタイル”を惜しげもなく披露していた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは過去に全身性エリテマトーデス（SLE）、いわゆる“ループス病”の副作用によって体重が最大96kgまで増加したが、現在は41kgまで減量。痩せすぎを懸念する声もあったが、体組成検査の結果を公開し「健康的な低体重型です」と説明して注目を集めた。

また、ダイエット成功後の今年7月には輪郭整形と目の下・目尻切開手術を受け、“完全に生まれ変わった”ようなビジュアルを披露し話題となっていた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。