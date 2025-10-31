おのののか、4歳娘顔出しバースデーショット公開「すっかりお姉さんに」「可愛すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】タレントのおのののかが10月29日、自身のInstagramを更新。娘のバースデーパーティーを公開し、話題を呼んでいる。
◆おのののか、娘4歳のバースデーパーティー披露
おのは「4歳のお誕生日。生まれてきてくれて、ありがとうすぎる」とつづり「HAPPY BIRTHDAY」と飾り付けられたバルーンの前で娘とキスをするような仕草の2ショットを投稿。「アラジン」のキャラクタージャスミンのドレスを着てはにかむ娘の姿や、唐揚げやポテトグラタンといった手作りメニューが乗った食卓の様子も公開している。
◆おのののかの投稿に反響
この投稿に「お誕生日おめでとう」「娘ちゃんが大きくなってる」「すっかりお姉さんになってる」「娘ちゃんもママもめでたい」「美人なのはママと一緒」「2人とも可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。
おのは夫で競泳の塩浦慎理選手と2020年9月に結婚。2021年10月に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】