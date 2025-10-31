20年ぶりデザイン刷新！ 日野が「新たな精悍モデル」を日本“初”公開！ 斬新すぎる「門型スポイラー」×新12速AMT搭載で燃費向上！ 上質な「キング・オブ・観光バス」新セレガ JMSで初披露

スタイリッシュバスの先駆け 新「セレガ」登場

日野自動車は2025年10月29日、開幕した「ジャパンモビリティショー2025」で、大型観光バスの「セレガ」新モデルを実車初公開しました。

どのような特徴があるのでしょうか。

デザイン一新した「新セレガ」

セレガは1990年に登場した大型観光・高速路線バスです。従来の路線バスシリーズ「ブルーリボン」観光タイプの後継にあたります。バス事業者の多くが導入しており、大型高速路線・観光バスの定番モデルとなっています。

セレガの車名は「セクシー＆エレガント」を合わせた造語で、従来のバスとは一線を画す、平滑でモダンなデザインを採用。

特に前面のデザインは、フロントガラスからバンパーまでを平滑で一体的なものとし、さらにウインカー一体の横一文字ガーニッシュや、バスでは一般的だった角形ヘッドライトを廃し、乗用車のような灯体を採用。

大型観光バスのデザイン近代化を進め、各社もセレガに追従するようなスタイリッシュなバス車両の流行をつくりました。

現行型は2代目で、2005年8月に発売されました。

セレガならではのスタイリッシュなデザインに磨きをかけたほか、新開発のサスペンションや低燃費エンジン、ヨーロッパの安全基準に適合する横転対策を実施するなど、走行性能や環境性能、安全性能を高めています。

デザインでは、初代をイメージさせるフロントガラス下の横一文字ガーニッシュは継続採用しつつ、フロントからサイドまで続く「アクセントピラー」（一部車型では非装着）を設け、都会的でアイコニックなものとしています。

また新たに横長で2本のメッキバー付きセンターバンパー、プロジェクターヘッドライト、3つの丸を配したコーナーバンパーなどを備えたことで、より精悍な印象をプラスしました。

生産は、いすゞとの合弁会社ジェイ・バスが担当し、いすゞではデザインの一部を変更して「ガーラ」として販売しています。

2024年に登場した現行車型では、レーンキープアシストやオートヘッドライトの装備、ドライバー異常時対応システム（EDSS）などを追加。搭載エンジンは8.9リッター直列6気筒ディーゼルターボの「A09C」で360馬力を発揮し、7速AMTと組み合わせています。

販売中の2024年モデルの価格（消費税込／大型観光ハイデッカ・型式RU1ASDY）は4545万6400円です。

今回、JMS2025では、2005年の登場から20年ぶりにデザインを一新したマイナーチェンジモデルが初公開されました。

エクステリアは従来の雰囲気を残しつつも、風を受け流すイメージという、抑揚ある艶やかなラウンディッシュデザインを採用しました。フロントからサイドへの流れを強め、流麗でエモーショナルなフォルムを再現するとともに、空力性能も向上したといいます。

ヘッドライトは可変配光型で、LEDコーナリングランプも備えることで、視認性を高めています。現行型の特徴であった、丸3つのコーナーバンパーは廃止され、ブラックのガーニッシュに変更し、近代的な印象としています。

リアまわりの形状は大きく変更しました。従来はルーフエンドにリアスポイラーを装備していましたが、新モデルでは“額縁”のようにボディサイド中央付近まで連続する、門型の「シャープエッジルーフ」を採用。

空力性能の向上とともに、フラッグシップとしての存在感を表現。下部のデザインは従来型同様ですが、リアコンビランプも縦に光るバーのテールランプを基調とした、先進的なスタイルに一新しています。

走行性能では、A09Cエンジンは継続しますが、新たに12速AMTを搭載。低燃費タイヤと合わせ、燃費の向上を図りました。

先進機能では、出会い頭警報や左折巻き込み警報、車線変更警報、標識認識システムを採用。新たに液体式リターダーも搭載し、安全性能も高めています。

インテリアもカラーコーディネートを一新。SDGsに配慮したコーディネートも採用し、乗客に上質な印象を与えます。

発売は2026年春頃で、販売価格やラインナップなどは後にアナウンスされるものとみられます。