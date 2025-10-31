フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は３１日、高市早苗首相が３０日に訪問先の韓国慶州で李在明大統領と初めて会談したことを報じた。

両首脳が首脳の頻繁な相互往来「シャトル外交」を積極的に推進していくことで一致した事などを番組では伝えた。さらに李大統領からは高市首相へ韓国のりと化粧品が、高市首相からは碁石が贈られ、友好ムードが演出されたことも伝えた。

コメンテーターを務める元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花は「これまで高市さんって韓国に対して非常に厳しい意見を発信してきた方だったので、どうなるかな？って思っていたんですけど、まずはこういうスタートで」とし「ただ日韓関係って歴史的にとても深くて重い問題たくさん抱えていますから、何か問題があったときにはこれまでの首相よりも毅然とした態度で私は示してほしいなと思うんですけど」と提言した。

続けて「こういうのってどっちを信じたらいいんですか？我々も高市さんがこれまで政治家として発言してきたことを、そのまま受け止めたらいいのか？それとも首相になってからの動きを高市さんの本音と受け止めたらいいのか？わかんなくなっちゃんですけど」とコメントした。

この問いかけにスタジオに出演したジャーナリストは「これ両方が真実であって。両方をうまく使い分ける政治家が外交がうまいですね」などと回答していた。