お笑いコンビ「Ａマッソ」の加納が３０日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演。夏井いつき先生に俳句の才能を絶賛される一幕があった。

「俳句査定」に挑戦の加納は「ついやっちゃうこと」というお題に自身のなんにでも酢をかけてしまうというクセから「待宵の 酸辣湯（スーラータン）や 酢を二周」と詠んだ。

「酸辣湯は十分、酸っぱいので。それでも十分おいしいけど、ちょっと足りないから酢を足してしまうというのと、次の日の満月を待っている夜の、ちょっと欠けている気持ちみたいなのを一緒に詠みました」という一句を特別永世名人の梅沢富美男も「テーマに沿った素晴らしい俳句。下（の句）がいいね。酢を二周っていうのがね。いい俳句でした！」と絶賛。

「久しぶりに本物が出てきたなあと、うれしゅうございますね」という夏井先生の採点も「才能アリ」１位。「いいところがたくさんあります。ついやっちゃうことというテーマを映像として書けている。そこをまずホメないといけない。酢を二周。ここが映像化の一番うまいところ。凡人なら酢をかけるとか、酢を足してとか、そういう言い方をしますよね。それが酢を２回回すくらいって動画にちゃんとなってるでしょ。これが何よりうまかったです」とほめちぎった夏井先生。

「さらに待宵やとやった後、酸辣湯にって書き方だってできるんですが、酸辣湯やって詠嘆している。この判断も見事。もう一つホメさせて下さい。酸辣湯のすと、酢のすがちゃんと韻を踏ませようとしている。直しなんていらないよ！」と激賞された加納は「ありがとうございます！」と深々と頭を下げていた。