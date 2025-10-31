【tomica GARAGE PREMIUM BLACK Standard Edition】 【tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition】 12月20日 発売予定 価格：各6,270円

タカラトミーは、「tomica GARAGE PREMIUM BLACK Standard Edition / SILVER WHITE Standard Edition」をそれぞれ12月20日に発売する。価格は各6,270円。

本製品は、トミカのコレクションをスタイリッシュに飾れるガレージのスタンダード版となっており、操作パネルをタッチすると、電動シャッターがまるで本物のようにゆっくり開閉するほか、ガレージのシャッターが開き終わると同時に室内の照明が点灯し、シャッターを閉じると照明は消灯する。

またコレクションに合わせて壁面、床面の内装デザイン紙をコーディネートしてディスプレイが可能で、内容デザイン紙が3セット付属している。

