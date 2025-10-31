【難読漢字】「雌伏」って読めますか？ 読めたらスゴイ！周りにドヤ顔できるかも

あなたは読めますか？

突然ですが、「雌伏」という漢字読めますか？

あまり日常会話では使わない言葉かもしれませんが、小説や歴史の話題などで見かけることがあります。漢字の形からは意味を想像しにくい、難読語かもしれません。

気になる正解は……

「しふく」でした！

「雌伏（しふく）」とは、自らの能力や力を隠し、将来の成功や飛躍のために、活躍の機会が来るまでじっと耐え忍び、実力を養うことを意味します。語源は、雌鳥が雄鳥に従い伏せる様子から来ており、「雌（力を出さず控える）」と「伏（隠れる、じっと耐える）」という二つの漢字の意味が合わさっています。

例文としては、「彼は成功を信じ、十年もの間雌伏の時を過ごした」「今は雌伏して実力を蓄え、いつか世に出る機会を待っている」のように使われます。

「雌伏」の対義語として、勇ましく活躍することを意味する「雄飛（ゆうひ）」があり、「雌伏雄飛」という四字熟語としても使われます。

自分の目標のために努力を続ける期間を表現する、力強い言葉です。この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

