【難読漢字】「悶える」って読めますか？  誰もが一度は経験する、あの状態を表す漢字！

あなたは読めますか？

突然ですが、「悶える」という漢字読めますか？

漢字の見た目から「苦しみ」のイメージが強いですが、実は現代ではポジティブな意味で使われることも増えている言葉です。

気になる正解は……

「もだえる」でした！

「悶える（もだえる）」の意味は、主に二つあります。

一つ目は、激しい苦痛や悩みで、体や心をもがき苦しむことです。「悶」という漢字は、「思い悩む」「苦しむ」といった意味を持っています。

二つ目は、近年、俗語的にも使われるようになった意味で、あまりのかわいさや魅力に、感情を抑えきれずに身をよじる、興奮して苦しい気持ちになることです。特に「推し（おし）」などの魅力的な対象に対する強い感情を表すときによく使われます。

例文としては、「彼は断末魔の痛みに悶え苦しんだ」（苦痛）、「推しの尊すぎるファンサービスに、思わず声を出して悶えてしまった」（興奮）のように使われます。

もともとは「苦しむ」という意味が強かった言葉ですが、現代では「極度の興奮で身もだえする」という新しい使われ方も浸透しています。

この機会に、読み方と両方の意味をしっかり覚えておきましょう。

【難読漢字】「乍ら」って読めますか？ 毎日使っているはず…