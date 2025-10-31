お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と博多華丸（55）が30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。エアコンの設定温度について話した。

「同じ職場にエアコンの温度をやたらと下げる人がいます。体感温度が違う人と一緒に過ごすコツを教えてください」という視聴者からのメールを受けて始まったエアコントーク。

大吉が「あなた、すごい冷房低かったよね。25度とかじゃなかった？」と振ると、華丸は「25を低いって言われたら…。太ってる汗かきの人とかは18とか19度やからね」と苦笑した。今度は華丸が「何度でしたっけ大吉さんは？」と問うと、大吉は「28です。28でも結構寒いのよ」と回答。華丸は「いや、もう暖房です！」「無理なこと言うなよ！」とすかさずツッコミを入れた。

大吉は「でも、暑い人に寒い人は合わせられる。上着を着ればいいから。でも、寒い人に暑い人は合わせられない。これは寒いが折れるしかないと思うよね」とし、「暑い時に1枚羽織れるおしゃれができると思えばかっこよくない？」と視聴者にアドバイスした。